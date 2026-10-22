Liepājā pabeigta Tvaika ielas pārbūve
Liepājā pabeigta Tvaiku ielas pārbūve no grants uz asfaltu, ievērojami uzlabojot satiksmes drošību un ērtības gājējiem, velobraucējiem un autovadītājiem. 255 metru posmā izbūvēta arī lietus kanalizācija, jauns ūdensvads un kanalizācijas tīkli, kā arī gājēju ietve un satiksmes organizācijas risinājumi.
Ir pabeigta šā gada maijā iesāktā Tvaiku ielas pārbūve no grants seguma uz asfalta segumu un iesniegti dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.
Līdz ar darbu noslēgumu ir nodrošināta ērtāka gājēju, velobraucēju un autotransporta pārvietošanās, novērsta ielas putēšana un applūšana, par ko nereti pašvaldībai sūdzējās iedzīvotāji; uzlabota satiksmes organizācija un drošība, sakārtotas inženierkomunikācijas.
255 metru garumā no Krūmu līdz Mežu ielai četros ar pusi mēnešos agrākā grants brauktuve pārbūvēta uz asfalta klātni.
Tvaiku ielā veikta arī jaunu inženierkomunikāciju izbūve un esošo komunikāciju pārbūve/pārcelšana.
Izbūvēta ielas lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas, ieguldīts jauns ūdensvads un saimnieciskās kanalizācijas kolektors ar pievadiem zemesgabaliem un namīpašumiem.
Ielas nepāra apbūves pusē izbūvēta gājēju ietve ar betona bruģakmens segumu 1,8 m platumā, otrajā pusē - nesaistītu minerālmateriālu nomales viena metra platumā.
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Izbūvētas arī nobrauktuves uz daudzdzīvokļu mājas Mežu ielā 31B un Mežu ielā 29 iekšpagalmiem, uz zemesgabalu Mežu ielā 31, uz citiem īpašumiem, uzstādītas jaunas ceļu satiksmes zīmes ar gaismu atstarojošu virsmu, nomainītas apgaismojuma lampas.