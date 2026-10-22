Kiberkrīzes sekas joprojām jūtamas - atsevišķas vietnes nav pilnvērtīgi pieejamas
Kritisko PHP ievainojamību dēļ trešdienas vakarā slēgto valsts un pašvaldību tīmekļvietņu darbība tiek pakāpeniski atjaunota, taču atsevišķi sabiedrībai būtiski resursi, tostarp "rindapiearsta.lv" un "likumi.lv", joprojām nav pilnvērtīgi pieejami.
Kā informē oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", patlaban ir atjaunota vietnes "lv.lv" darbība un daļēji pieejama arī oficiālā izdevuma vietne "vestnesis.lv", kurā lasāmi laidieni kopš 2012. gada 1. janvāra. Turpinās darbs pie tīmekļvietņu "likumi.lv", "lvportals.lv" un "juristavards.lv" pilnvērtīgas darbības atjaunošanas. Izdevējs atzīmē, ka "likumi.lv" programmatūras atjaunināšanas gaitā identificēti papildu šķēršļi ievainojamību novēršanai, tādēļ pagaidām skatītāko tiesību aktu konsolidētās versijas PDF formātā tiks publicētas "likumi.lv".
Kiberdrošības risku dēļ joprojām nedarbojas arī Nacionālā veselības dienesta (NVD) portāls "rindapiearsta.lv". Vietnes darbības pārtraukuma laikā informācija par gaidīšanas rindām valsts apmaksāto ambulatoro pakalpojumu saņemšanai ir pieejama NVD mājaslapā kā lejupielādējams "Excel" pārskats. Aktuālāko informāciju par rindu garumiem iedzīvotāji var noskaidrot, sazinoties ar konkrētās ārstniecības iestādes reģistratūru vai zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Aptuveni 95% valsts svarīgo digitālo resursu pēc PHP programmēšanas valodā atklātajām drošības ievainojamībām jau ir paguvuši operatīvi veikt atjauninājumus un ir pilnībā pieejami no Latvijas, informē "Cert.lv".
"Cert.lv" norāda, ka darbs pie drošības atjauninājumu ieviešanas aktīvi norit kopš trešdienas, un arvien vairāk valsts digitālo resursu tiek atjaunota pieejamība. Aptuveni 95% valsts svarīgo digitālo resursu jau ir paguvuši operatīvi veikt atjauninājumus. Paredzams, ka lielākajai daļai ietekmēto resursu piekļuvi no ārvalstīm varētu atjaunot līdz pirmdienai, 26. oktobrim. Vienlaikus precīzs termiņš ir atkarīgs no katras sistēmas drošības atjauninājumu ieviešanas un pārbaužu rezultātiem.
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"Cert.lv" sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm trešdien ir apzinājusi potenciāli ietekmētos publiskā sektora un kritiskās infrastruktūras resursus, informējusi to turētājus un sniegusi rekomendācijas nepieciešamo drošības pasākumu ieviešanai. Sistēmu uzturētāji šodien turpina operatīvi uzstādīt drošības atjauninājumus, un pēc to ieviešanas un nepieciešamajām pārbaudēm piekļuve resursiem tiek pakāpeniski atjaunota.
Preventīvie ierobežojumi ir ieviesti, lai mazinātu iespējamu kiberuzbrukumu risku. Līdz šim nav informācijas par sekmīgiem uzbrukumiem Latvijas informācijas sistēmām, izmantojot minētās PHP ievainojamības. Ceturtdien turpinās privātā sektora mērķēta apziņošana.
Piekļuves ierobežojumi ir preventīvs drošības pasākums, un to piemērošana ir atkarīga no konkrētā resursa drošības situācijas. Iedzīvotāji, kuri atrodas ārvalstīs un lieto Latvijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, var netraucēti piekļūt informācijas resursiem un pakalpojumiem. Citos gadījumos "Cert.lv" aicina iedzīvotājus sazināties ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu alternatīvas iespējas.
Jau vēstīts, ka PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdien tika apturēta piekļuve tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP), uz kuras izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību lapas. Šis preventīvais solis tika sperts, lai pasargātu resursus no kiberuzbrukumiem, jo atklātās ievainojamības ļauj neautentificētam uzbrucējam izpildīt komandas skartajā sistēmā.
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Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" norāda, ka Latvijā kopumā identificēti aptuveni 6000 resursu, kurus šīs ievainojamības potenciāli varētu ietekmēt. Lielākā daļa no tiem ir privātajā sektorā, tādēļ uzņēmumi tiek aicināti nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus.