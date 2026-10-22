Dīzeļdegvielas noplūde "Viršu" DUS Sarkandaugavā: Valsts vides dienests nāk klajā ar vērtējumu
Vakar "Viršu" degvielas uzpildes stacijā Sarkandaugavā noplūdušās dīzeļdegvielas ietekme uz vidi ir maznozīmīga, informēja Valsts vides dienesta (VVD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska.
Jalinska skaidroja, ka degvielas noplūde notika uz cietā seguma, no kura noteces ūdeņi tiek novadīti uz smilšu un naftas produktu atdalītāju. "Ņemot vērā incidenta apstākļus, ietekme uz vidi ir vērtējama kā maznozīmīga," norādīja VVD pārstāve.
VVD ir pieprasījis operatoram sniegt informāciju par noplūdušās dīzeļdegvielas apjomu, kā arī par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem noplūdušās vielas savākšanai un tās turpmākai apsaimniekošanai.
Kā vēstīts, trešdien degvielas piegādes laikā "Viršu" degvielas uzpildes stacijā Rīgā, Sarkandaugavā, tehniskas kļūmes dēļ notika dīzeļdegvielas noplūde. Noplūde tika operatīvi apturēta, nekavējoties piesaistot atbildīgos dienestus un veicot nepieciešamos drošības pasākumus. Sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem turpinās izlijušās degvielas savākšana un teritorijas sakopšana. Degvielas uzpildes stacija turpināja klientu apkalpošanu.