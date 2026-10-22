Brīdinājums par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā: NBS atklāj būtisku detaļu
Neidentificētais objekts Latvijas gaisa telpā ceturtdien nebija bezpilota lidaparāts, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
NBS skaidroja, ka ceturtdienas apdraudējums tika izsludināts, ņemot vērā primāros radaru datus, kas liecināja par vēl neidentificētu objektu Latvijas gaisa telpā, tādējādi nosakot dzeltenā līmeņa brīdinājumu, kas norāda uz iespējamu apdraudējumu, bet neprasa tūlītēju papildu rīcību.
Turpinot analizēt radaru tiešsaistes datus un sekojot objekta virzībai, NBS secināja, ka neidentificētais objekts nav bezpilota lidaparāts un nerada apdraudējumu. Kā skaidroja NBS, šoreiz NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji netika pacelti gaisā, jo lēmums par iznīcinātāju aktivizēšanu ir saistīts ar vairāku drošības un tehnisko kritēriju kopumu.
Jau ziņots, ka Krāslavas un Rēzeknes novados ceturtdien no aptuveni plkst. 12.30 tika izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Jau pēc aptuveni 40 minūtēm tika paziņots par apdraudējuma beigām, par ko novadu iedzīvotāji tika informēti ar vēl vienu šūnapraides paziņojumu.
Dzeltenais brīdinājums ir zemākais no diviem līmeņiem un nekādu rīcību no iedzīvotājiem neprasa. NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu, teikts armijas paziņojumā. Bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, norāda NBS.
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Jau vēstīts, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.