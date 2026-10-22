Latvijā steidzami no tirdzniecības atsauc ar salmonellu inficētu poļu cāļa fileju
Veicot laboratorisko kontroli, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Polijas izcelsmes cāļa filejā konstatējis salmonellas baktērijas, tādēļ uzdots šo produktu atsaukt no tirdzniecības, informēja dienestā.
Pārbaudes laikā salmonellas atklātas Polijas uzņēmuma "Animex Food" ražotajā cāļa filejā. Bīstamās partijas numurs ir 6450747473, un produkta derīguma termiņš (izlietot līdz) ir šī gada 27. oktobris. Attiecīgās gaļas vairumtirgotājs Latvijā ir SIA "Sanitex".
PVD aicina patērētājus būt piesardzīgiem. Ja produkts jau ir iegādāts, pirms lietošanas uzturā tas ir ļoti rūpīgi jāapstrādā termiski – jācep vai jāvāra, jo salmonellas augstā temperatūrā iet bojā. Tāpat gatavošanas laikā svarīgi izmantot atsevišķus virtuves piederumus, ar kuriem netiek apstrādāti citi produkti, bet pēc darba rūpīgi jānomazgā gan virsmas un piederumi, gan rokas. Ja pastāv bažas, ka šos drošības nosacījumus neizdosies ievērot, dienests iesaka atteikties no šī produkta lietošanas uzturā.
Vienlaikus PVD informē, ka laboratoriskajā kontrolē citā Polijas izcelsmes cāļa filejas krūtiņā konstatēts pārsniegts kopējais ūdens saturs. Par šo faktu tiks informēts produkta ražotājs. Par abiem konstatētajiem gadījumiem PVD ir ievietojis paziņojumus Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.