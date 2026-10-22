VIDEO: Ķekavā no policistiem mēģina aizbēgt ārzemnieks bez autovadītāja apliecības
Ķekavas novadā pašvaldības policijas uzmanību piesaistījis kāds ārvalstnieks, kurš ar BMW traucies aptuveni 130 kilometru stundā. Apturēšanas laikā noskaidrojies, ka vīrietim nav autovadītāja apliecības, bet, likumsargiem pārbaudot viņa personas datus, šoferis pēkšņi meties bēgt, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Mierīga Ķekavas pašvaldības patrulēšana pa lielceļu izvērsās īstā spriedzes filmā, kad policistu uzmanību piesaistīja kāds BMW markas spēkrats.
Ķekavas novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš stāsta: “Garām viņiem diezgan lielā ātrumā pabrauca BMW markas automašīna, ātrums bija ap 130 km/h. Policisti ieslēdza bākugunis un lika transportlīdzekļa vadītājam apstāties. Pirmās dīvainības sākās, kad viņš apturēja savu spēkratu – viņš to izdarīja diezgan strauji un bīstami, gandrīz vai izraisot sadursmi ar citu transporta līdzekli. Dīvainības turpinājās, jo vadītājam nebija vadītāja apliecības, kā viņš pats to arī pateica un uzrādīja uzturēšanās atļauju – nebija Latvijas valstspiederīgais.”
Brīdī, kad likumsargi centās noskaidrot vīrieša personas datus, viņš uzsāka bēgšanu. Tā nebija ilgi, likumsargi BMW panāca raiti. Šoferis apturēja spēkratu, ar paceltām rokām izkāpa no automašīnas un tika aizturēts. Uz jautājumu, kāpēc viņš bēdzis, vīrietis nobrīnījās, ka policija pati nezina iemeslu, un to neatklāja. Uzzinot, ka par ātruma pārsniegšanu viņam tiks piemērots 80 eiro liels sods, vadītājs izrādīja neizpratni un uzvedās dīvaini.
Māris Bomiņš skaidro: “Vadītāja ārējais izskats un neadekvātā uzvedība liecināja, ka viņš, iespējams, atrodas narkotisko vielu reibumā. Atbrauca Valsts policijas darbinieki, kuriem šī persona tika nodota, un reibumu un visu pārējo noteiks ekspertīze.” Vīrieti sagaida kriminālatbildība par bēgšanu no likumsargiem.