Valsts policija skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
112
Šodien 13:45
Policija cenšas noskaidrot attēlos redzamās personas identitāti - aicina atsaukties iedzīvotājus
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa amatpersonas skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt personas noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 112 vai 29429911. Tāpat aicina atsaukties attēlos redzamo personu.
Valsts policija skaidro attēlos redzamās personas identitāti.