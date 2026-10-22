Policija cenšas noskaidrot attēlos redzamās personas identitāti – aicina atsaukties iedzīvotājus
Foto: Valsts policija
Valsts policija skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
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Policija cenšas noskaidrot attēlos redzamās personas identitāti - aicina atsaukties iedzīvotājus

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa amatpersonas skaidro attēlos redzamās personas identitāti.

Policija cenšas noskaidrot attēlos redzamās person...

Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt personas noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 112 vai 29429911. Tāpat aicina atsaukties attēlos redzamo personu.

Foto: Valsts policija
Valsts policija skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
Valsts policija skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija

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