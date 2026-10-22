Sirmgalve palika bez dzīvokļa un naudas - bijušajam tiesu izpildītājam un notārei prasa iespaidīgus sodus
Prokurore par sirmgalves apkrāpšanu bijušajam tiesu izpildītājam Rolandam Veinbergam un bijušajai notārei Ingai Muciņai lūdz piespriest naudas sodus.
Prokurore Veinbergam lūgusi piespriest 39 000 eiro naudas sodu un piecu gadu aizliegumu ieņemt amatus valsts pārvaldē, bet Muciņai - 35 100 eiro naudas sodu un četru gadu aizliegumu ieņemt amatus valsts pārvaldē.
Apsūdzētajai Kristinai Lucenko lūgts piespriest probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, bet Vladimiram Osnačam - brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un četriem mēnešiem.
Savukārt apsūdzētā Aleksandra Sidorenko krimināllieta izdalīta atsevišķā kriminālprocesā, jo viņš vairākkārt nebija ieradies uz tiesas sēdēm, līdz ar to tiesnesis lēma izdalīt šo kriminālprocesu, lai paātrinātu lietas izskatīšanu pret pārējiem apsūdzētajiem. Krimināllietu pret Sidorenko par krāpšanu paredzēts skatīt Rīgas pilsētas tiesā 2. novembrī plkst. 13.
Tāpat prokurore debatēs lūgusi apmierināt cietušo prasības par morālā kaitējuma kompensāciju 43 400 eiro apmērā, piedzenot to solidāri no visiem apsūdzētajiem.
Rīgas pilsētas tiesa krimināllietas izskatīšanu pret pārējiem apsūdzētajiem turpinās 11. novembrī plkst. 14.30.
Jau ziņots, ka Veinbergs apsūdzēts pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Muciņa apsūdzēta par dienesta viltojumu un krāpšanu. Tāpat lietā pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu apsūdzēti Sidorenko, Osnačs un Lucenko.
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Prokuratūra paziņojumā presei rakstīja, ka 2021. gada janvārī Valsts policijā tika sākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, izmantojot viltotu vienkāršo vekseli un vēršot bezstrīdu vekseļa piespiedu izpildi piedziņas lietā uz 1932. gadā dzimušas sievietes naudas līdzekļiem 28 000 eiro apmērā, kas palika no nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka līdzīgā veidā apsūdzētie izrīkojušies ar kādu 1964. gadā dzimušu personu, izkrāpjot no viņas vairāk nekā 39 000 eiro.
Veinbergs un Muciņa vairs neieņem tiesu izpildītāja un notāres amatus.
Iepriekš TV3 raidījums "Nekā personīga" ziņoja, ka pirms vairākiem gadiem seniorei Eleonorai Ļaksai radušās pirmās saistības pret "Rīgas namu pārvaldnieku" (RNP), taču tās izdevies nokārtot. Pasliktinoties veselībai, viņai radušās pārvietošanās grūtības, un vientuļā sirmgalve arvien retāk izgājusi no mājām un aizmirsusi regulāri apmaksāt komunālos rēķinus. RNP par parādiem pirms diviem gadiem vērsusies tiesā.
Parāda summa kopumā bijusi nedaudz virs 1000 eiro. Spriedums bijis par labu RNP, un sprieduma izpilde nonākusi pie zvērināta tiesu izpildītāja Veinberga.
Lai gan viņam bija tiesības pārbaudīt parādnieces kontu, kurā piedziņas brīdī bija ap 8000 eiro, tiesu izpildītājs nenoņēma naudu no konta, bet izlika izsolē sirmgalves vienīgo mājokli.
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Pensionāres dzīvokli pārdeva publiskā izsolē par 30 700 eiro. Sedzot Ļaksas parādu pret RNP, atlikušo summu tiesu izpildītājam vajadzēja aizskaitīt uz pensionāres kontu, taču tā nenotika, vēstīja raidījums.
Attāla radiniece - māsas mazmeita -, uzkopjot pensionāres dzīvokli, atradusi vairākus dokumentus, tostarp vekseli. Tajā rakstīts, ka aprīlī, divus mēnešus pēc izsoles apstiprināšanas tiesā, pensionāre no kādas 30 gadus vecas Kristinas Lucenko aizņēmusies 28 000 eiro. Summa ir identiska tai, kas palika pāri no dzīvokļa pārdošanas un ko tiesu izpildītājam vajadzēja pārskaitīt pensionārei, norāda "Nekā personīga".
Vekselis it kā izdots Imantā laikā, kad sirmgalve vairs viena nevarēja iziet no mājas. Kā norāda raidījums, bez smalkām paraksta ekspertīzēm var redzēt, ka uz vekseļa nav parakstījusies Ļaksa, bet viņas parakstu kāds nemākulīgi centies atdarināt.
Lucenko jau divas nedēļas pēc it kā vekseļa izdošanas pieprasījusi naudu atdot, vēršoties pie notāres Muciņas un tad tiesā. Lieta atkal nonākusi pie tiesu izpildītāja Veinberga. Neviena no amatpersonām neesot pārbaudījusi, vai vekselis nav viltots, un 28 000 eiro Veinbergs jau pārskaitījis uz Lucenko kontu Lielbritānijā, vēstīja raidījums.
Ļaksas pārstāve raidījumam norādīja, ka zvērināta notāra rīcība ir diezgan aizdomīga, jo viņš apzināti aizturējis izmaksu uz parādnieces kontu un, izmantojot Lucenko ne Latvijā reģistrēto kontu, līdzekļi aizskaitīti trešajai personai.
Rezultātā dažu mēnešu laikā sirmgalve palikusi ne tikai bez dzīvokļa, bet arī bez naudas, par kuru varētu iegādāties citu mitekli vai segt vismaz pansionāta izmaksas, atzīmēja raidījums.