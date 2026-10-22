Trauksme Latvijas austrumos beigusies – NBS paziņo par iespējamā gaisa telpas apdraudējuma noslēgšanos
Foto: Aizsardzības ministrija/Ēriks Kukutis
Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Krāslavas uz Rēzeknes novadā.
Sabiedrība
Svarīgi
Papildināts:Šodien 13:24

Trauksme Latvijas austrumos beigusies - NBS paziņo par iespējamā gaisa telpas apdraudējuma noslēgšanos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Rēzeknes novadā ir noslēdzies plkst. 13.16.

Trauksme Latvijas austrumos beigusies – NBS paziņo...

Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. 

Kamēr norisinās krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.

Tēmas

Nacionālie bruņotie spēkiNATOKrāslavas novadsKrāslavaRēzekneRēzeknes novadsNBS

Citi šobrīd lasa