Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Krāslavas uz Rēzeknes novadā.
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Šodien 12:52
Papildināts:Šodien 13:24
Trauksme Latvijas austrumos beigusies - NBS paziņo par iespējamā gaisa telpas apdraudējuma noslēgšanos
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Rēzeknes novadā ir noslēdzies plkst. 13.16.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.