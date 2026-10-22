"Viņš pārdzīvo tikai par sava bērna nāvi..." - Pļavnieku traģēdijā bojāgājušā zēna vecāki nav mierā ar ieroča īpašniekam piespriestajiem diviem gadiem cietumā
Pļavnieku traģēdijā, kurā dzīvību zaudēja divi 12 gadus veci zēni, viena bojāgājušā bērna ģimene nav mierā ar tiesas piespriesto sodu un plāno spriedumu pārsūdzēt. Cietušo pārstāvis Raimonds Štālbergs asi kritizējis gan soda samērīgumu, gan apsūdzētā attieksmi pret notikušo, norādot, ka ģimene līdz pat šim brīdim nav saņēmusi atvainošanos.
Cietušo ģimene uzskata, ka piespriestais sods ir pārāk viegls un neatspoguļo traģēdijas smagumu, kurā dzīvību zaudēja divi bērni. Tāpēc ģimene iecerējusi spriedumu pārsūdzēt.
Cietušo pilnvarotais pārstāvis Raimonds Štālbergs intervijā LTV pauda neizpratni par tiesas piespriesto sodu, apšaubot, vai, pieņemot spriedumu, pietiekami izvērtētas sabiedrības intereses un iespējas novērst līdzīgu traģēdiju atkārtošanos nākotnē. Viņš arī aicināja atbildīgās valsts institūcijas nopietnāk pievērsties ieroču glabāšanas noteikumu ievērošanas kontrolei dzīvesvietās, uzsverot, ka spriedums, ar kuru par divu bērnu nāvi piespriests divu gadu cietumsods, rada bīstamu precedentu.
"Es domāju, ja atbildīgās iestādes rīkotos saskaņā ar likumu, pievērstu tam uzmanību – pastāv iespēja, ka šī drošības pasākumu un seifa mainīšana ar otru atslēgu, ietekmētu tomēr vainīgās personas atbildību, attieksmi. Mēs redzam no lietas materiāliem un arī no tiesas nolēmuma, ka vainīgajai personai attieksme bija pavirša un savu izdarīto viņš neizprot. Viņš pārdzīvo sava bērna nāvi, bet to, ka ir gājis bojā un nonāvēts cits, to viņš nepārdzīvo," izteicās Štālbergs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tikmēr apsūdzētā advokāts sacīja, ka viņš nekomentēs notikušo. Zināms, ka apsūdzētais ir atzinis vainu. Taču, kā skaidro cietušo pārstāvis, – ģimene nav saņēmusi atvainošanos.
Personai apsūdzība tika celta pēc diviem Krimināllikuma pantiem - par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas glabāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tas izraisījis smagas sekas, un par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas.
Kā norādīja prokuratūrā, personai bija nepieciešamā atļauja gan ieroča, gan munīcijas glabāšanai, taču tika atrastas arī divas citiem ieročiem paredzētas patronas, kuru glabāšanai nebija atļaujas.
Apsūdzētais, zinot, ka viņam izsniegtā šaujamieroča glabāšanas atļauja nosaka un uzliek pienākumus ievērot valsts noteiktās drošības prasības šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas glabāšanā, pārkāpa Ieroču aprites likuma normu un Ministru kabineta noteikumu par ieroču un munīcijas apriti normu, uzskata prokuratūra.
Apsūdzētais atstāja dzīvoklī izmeklēšanas laikā precīzi nenoskaidrotā vietā atslēgas no seifa, līdz ar to nenodrošinot, ka citas personas nevar piekļūt seifam. Tādā veidā seifa atslēgas kļuva pieejamas mazgadīgām personām - apsūdzētā dēlam un viņa klasesbiedram -, kuras piekļuva tajā glabātajai munīcijai un šaujamierocim, norāda prokuratūra.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka mazgadīgais, nevērīgi un neuzmanīgi rīkojoties ar šaujamieroci, izdarīja šāvienu klasesbiedra virzienā, pēc kā virzīja šaujamieroci ar stobru pret savu pieri un izdarīja šāvienu, kā rezultātā iestājās abu bērnu nāve, pastāstīja prokuratūrā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Iekšējās drošības birojs (IDB). Tas iepriekš paziņojumā medijiem vēstīja, ka IDB lietā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru veicis "apjomīgu izmeklēšanu, pierādījumu iegūšanu un pārbaudi notikušā faktisko apstākļu noskaidrošanai". Bijušas noteiktas vairākas "sarežģītas un izpildes ziņā laikietilpīgas ekspertīzes". Izmeklētājiem sākotnēji nav bijuši skaidri notikuma faktiskie apstākļi, bet izmeklēšanas laikā rekonstruētas bērnu dienas gaitas un nāves iestāšanās apstākļi.
Pabeidzot šo izmeklēšanu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par nonāvēšanu, jo "konstatēti kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi". Kriminālprocesa likumā uzskatīti vairāki šādi apstākļi, piemēram, ja persona, kura saucama pie kriminālatbildības, ir mirusi.
Iepriekš vēstīts, ka 2025. gada 7. februārī Rīgā kādā Pļavnieku daudzdzīvokļu nama dzīvoklī tika atrasti divi 2012. gadā dzimušu zēnu līķi ar šautām brūcēm.