Valmieras novadā apturēts “Volkswagen” ar 13 nelegālajiem migrantiem - aizturēti divi ukraiņi
Trešdien, 21. oktobrī, Valmieras novadā robežsargi aizturēja divus nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus.
Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi uz autoceļa apturēja Volkswagen markas automašīnu, kuru vadīja Ukrainas pilsonis, bet blakus pasažiera sēdekļi atradās vēl viens Ukrainas pilsonis. Pārbaudot transportlīdzekli, tās salonā konstatētas 13 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 3.1 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā.
13 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Tāpat konstatēts, ka Ukrainas pilsoņi, uzturas Latvijā bez obligāti aizpildītām un iesniegtām valsts apdraudējuma novēršanas anketām, kas bija noteiktais pienākums aizpildīt 48h pirms iebraukšanas Latvijā. Kā arī abām personām nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, bet vienam Ukrainas pilsonis uzturējās Latvijā bez derīga ceļošanas dokumenta. Par šiem pārkāpumiem personas sauktas arī pie administratīvās atbildības. Vēl konstatēts, ka Ukrainas pilsonis vadīja transportlīdzekli bez noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “VILKATIS”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
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Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 168 kriminālprocesus (no kuriem 73 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 119 personām. Par minētajām darbībām personas tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem; citā lietā – uz 6 gadiem un 1 mēnesi.
Valsts robežsardze aicina atturēties no iesaistīšanās jebkādās noziedzīgās darbībās, kas saistītas ar nelikumīgi valsts robežu šķērsojušo personu tālākas pārvietošanas (pārvešanas ar autotransportu) Eiropas Savienības iekšienē organizēšanu vai tās īstenošanu.
Krimināllikuma attiecīgā panta sankcija paredz ilgstošu brīvības atņemšanas sodu no 2 līdz 10 gadiem par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un citu noziedzīgo darbību organizēšanu un veikšanu, kas saistītas ar nelegālo migrāciju uz Latvijas Republiku, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.