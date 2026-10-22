Brazīlijas karstie ritmi ienāks Ventspilī - gaidāms īpašs muzikāls vakars
Piektdien, 13. novembrī, plkst. 19.00 koncertzāles “Latvija” Mazajā zālē Ventspils džeza klubs uzburs saulainu muzikālu vakaru. Ance Jankovska & “Terra Quente” piedāvās Latīņamerikas mūzikas programmu, kurā satiksies samba, bossa nova un Brazīlijas mūzikai raksturīgais temperaments.
Ventspils džeza klubā klausītājus gaida rūpīgi izveidota koncertprogramma un džema sesijas, sēdvietas pie galdiņiem un iespēja baudīt mūziku nepiespiestā gaisotnē kopā ar draugiem.
Šajā novembra vakarā Brazīlijas mūzikas tradīcijas sastapsies ar mūsdienīgu interpretāciju un oriģināliem aranžējumiem. Tajā būs gan temperamentīgi un ritmiski skaņdarbi, gan mierīgākas, sapņainas melodijas, kas ļaus izbaudīt šīs mūzikas daudzveidību.
Ance Jankovska programmu veidojusi vairāku gadu garumā, padziļināti pētot Brazīlijas un plašākas portugāļu valodā radītās mūzikas mantojumu un attīstot savu māksliniecisko rokrakstu. Ances siltais, izteiksmīgais vokāls izceļ portugāļu valodas muzikālo skanējumu, atklājot gan sambas temperamentu, gan bossa novas smalkumu un intimitāti.
“Terra Quente” sastāvā – Kristers Lauriņš (saksofons), Krists Daubaris (trombons), Anna Vibe- Gorkuša (taustiņinstrumenti), Sigvards Dižais (sitaminstrumenti), Jānis Pastars (ģitāra) un Emīls Fricis Bogdanovičs (kontrabass, basģitāra). Mūziķu saspēle veido daudzveidīgu skanējumu, kurā savijas ritmiska enerģija, smalkas muzikālas nianses un dienvidu kultūras siltums.
Pēc koncerta vakars turpināsies ar džema sesiju, ko vadīs Ventspils bigbenda mākslinieciskais vadītājs, saksofonists Renārs Lācis. Tajā kopā ar pieredzējušiem mūziķiem piedalīsies arī jaunie talanti, aicinot mūziķus un klausītājus baudīt džeza improvizāciju un negaidītus muzikālus satikšanās mirkļus.
Par dzērieniem visa vakara garumā rūpēsies kafejnīca “Otto”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Biļetes iegādājamas koncertzāles “Latvija” kasē, visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv.