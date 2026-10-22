Šogad Latvijā izcēlušies 264 meža ugunsgrēki - visbiežāk pie vainas cilvēku rīcība
AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā teritorijā vidēji tiek likvidēti 33 % no visiem valsts teritorijā fiksētajiem meža ugunsgrēkiem. 2026 gada meža ugunsnedrošā perioda laikā – no 1. aprīļa līdz 30. septembrim – likvidēti 78 meža ugunsgrēki, uguns skartajai platībai sasniedzot 45,63 hektārus, kas ir 29,5 % no visiem meža ugunsgrēkiem valstī.
Īpaši ugunsgrēkiem bagāts šogad bija aprīlis, kad LVM apsaimniekotajā teritorijā tika likvidēti 37 meža ugunsgrēki. To lielā mērā ietekmēja klimatiskie apstākļi– laika posms no 2025. gada septembra līdz 2026. gada maijam bija otrs sausākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Pēc sniega nokušanas pavasarī meža zemsedze ātri izžuva, radot labvēlīgus apstākļus ugunsgrēku izcelšanās riskam. Šādos apstākļos pat neliela neuzmanība, rīkojoties ar uguni mežā vai tā tuvumā, var izraisīt ugunsgrēku. Savukārt vasaras mēnešos laikapstākļi kļuva mitrāki un tika piedzīvots vairāk lietainu dienu, kas būtiski samazināja ugunsgrēku risku. Tas skaidri atspoguļojās arī statistikā, jo jūnijā, jūlijā un augustā reģistrēto meža ugunsgrēku skaits bija ievērojami mazāks.
Vidējā meža ugunsgrēka platība 2026. gadā ir 0,59 hektārus, salīdzinot ar 0,26 hektāriem 2025. gadā, kad LVM apsaimniekotajā teritorijā tika reģistrēts mazākais meža ugunsgrēku skaits kopš uzņēmuma dibināšanas. Lielāka par 0,5 hektāriem vidējā ugunsgrēka platība pēdējo 26 gadu laikā fiksēta desmit reizes.
Ilgtermiņa dati liecina, ka meža ugunsgrēku sezona visaktīvākā ir aprīlī un maijā, kad LVM apsaimniekotajā teritorijā vidēji tiek reģistrēts viens meža ugunsgrēks dienā.
LVM reģionālajā dalījumā būtiskas atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nav novērotas. Visbiežāk mež augunsgrēki joprojām izceļas Zemgales, Rietumvidzemes un Dienvidlatgales reģionos. Arī visbiežākais meža ugunsgrēka izcelšanās iemesls nemainās – cilvēka apzināta vai neapzināta rīcība ar uguni. Vienlaikus šogad fiksēti arī atsevišķi gadījumi, kad ugunsgrēki izcēlās elektrolīniju īssavienojumu dēļ, kad uz tām uzkrita krītoši koki. Tāpat reģistrēti divi gadījumi, kad pēc zibens spēriena kokā aizdegusies meža zemsedze.
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Šogad visā valstī likvidēti 264 meža ugunsgrēki ar uguns skarto platību 203 hektāri.