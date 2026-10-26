Maciņš pateiks "paldies"! Paradumi, kas samazina apkures rēķinu
Laikam kļūstot drēgnākam, arvien aktuālāks kļūst jautājums par mājokļa apsildi – kā uzturēt patīkamu temperatūru un vienlaikus netērēt siltumu lieki? Lai arī siltumenerģijas patēriņu būtiski ietekmē ēkas tehniskais stāvoklis, arī mūsu ieradumiem ir nozīme.
Siltums no mājokļa aizplūst caur sienām, logiem, jumtu, grīdām un citām konstrukcijām. Visus zudumus ar paradumu maiņu vien novērst nevarēsim, tomēr vairākas lietas iespējams pārbaudīt un sakārtot jau tagad. Kā to izdarīt un ņemt vērā, Kas Jauns Avīzei skaidro Elektrum Enerģijas centra projektu vadītāja Inga Liene Liepiņa.
Noderīgi padomi
1. Pārbaudiet logus un durvis
Pievērsiet uzmanību tam, vai pie aizvērtiem logiem un durvīm nav jūtama gaisa plūsma. Apskatiet, vai blīvgumijas nav saplaisājušas, atdalījušās un vai loga vērtnē tās cieši pieguļ rāmim. Nolietotu blīvgumiju nomaiņa var palīdzēt mazināt nevēlamas gaisa noplūdes. Tāpat arī ieteicams pārbaudīt ārdurvis.
Būtiski ir, lai, novēršot spraugas, jūs neaizsegtu ventilācijas restes un paredzētās gaisa pieplūdes atveres. Pietiekama gaisa apmaiņa ir svarīga veselīga iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai.
2. Vēdiniet telpas efektīvi
Sevišķi aukstajos mēnešos svarīgi ir neaizmirst par telpu vēdināšanu. Nevēdinātās telpās uzkrājas ogļskābā gāze (CO2), mitrums un citi gaisa piesārņotāji, tāpēc regulāra gaisa apmaiņa nepieciešama arī apkures sezonā. Efektīvāk telpas vēdināt īsu laika sprīdi, bet intensīvi – dažas minūtes atverot logu pilnībā, tādā veidā nodrošinot svaigu gaisu, bet neļaujot telpām un virsmām atdzist. Pirms vēdināšanas samaziniet attiecīgās telpas radiatoru termostatu iestatījumus, bet pēc loga aizvēršanas atjaunojiet tos. Pretējā gadījumā termostats uz aukstā gaisa plūsmu var reaģēt, palielinot siltuma padevi.
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3. Atbrīvojiet radiatorus un vietu ap tiem
Dīvāns, biezi aizkari un citas mēbeles tieši priekšā radiatoram vai uz radiatora uzklāta veļa traucē siltumam izplatīties telpā. Radiators siltumu atdod gan ar starojumu, gan sasildot gar to plūstošo gaisu. Ja gaisa kustība ir ierobežota, telpa var sasilt nevienmērīgi. Ja radiatoriem ir termostats (termogalva), jāpievērš uzmanība, lai tas netiek aizsegts, jo aiz bieza aizkara ap to var uzkrāties silts gaiss, tāpēc ierīce samazinās siltuma padevi, lai gan pārējā telpā vēl būs vēsi.
4. Ja iespējams, izvēlieties piemērotu temperatūru
Ja mājvieta ir pārkarsusi, ilgstoši atvērts logs nav piemērotākais risinājums dzesēšanai. Samazinot temperatūru par vienu grādu pēc Celsija, iespējams ietaupīt līdz 5% enerģijas, taču faktiskais ietaupījums atkarīgs no ēkas un apkures sistēmas. Lai panāktu šo efektu bez pastāvīgas iesaistes, noder termostati un taimera režīmi, kas ļauj automatizēt telpu uzsildīšanu un uzturēt vienmērīgu temperatūru. Radiatora termostats regulē karstā ūdens plūsmu atbilstoši apkārtējā gaisa temperatūrai. Kad sasniegta iestatītā temperatūra, plūsma samazinās un radiators var kļūt vēsāks – tas pats par sevi nenozīmē, ka apkure nedarbojas. Dzīvojamās telpās par orientieri apkures sezonā var izmantot 20–22 grādus pēc Celsija, temperatūru pielāgojot mājinieku vajadzībām un telpu lietojumam. Dodoties prom uz ilgāku laiku, to var pazemināt par dažiem grādiem. Tomēr nevajadzētu ļaut telpām ilgstoši atdzist, jo aukstas virsmas kopā ar paaugstinātu mitrumu var veicināt kondensāta un pelējuma veidošanos.
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Kad nepieciešami lielāki ieguldījumi?
Ja sakārtojāt logu blīvējumu, ikdienas paradumi ir mainīti, bet mājoklī joprojām ir vēsi, jāizvērtē ēkas tehniskais stāvoklis un apkures sistēmas darbība. Tas ir brīdis, kad visdrīzāk nepieciešams iesaistīt mājas pārvaldnieku un speciālistus.
Ēkas ārsienu, jumta vai bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana palīdz samazināt siltuma zudumus caur konstrukcijām. Atsevišķos gadījumos nepieciešama arī logu nomaiņa. Darbus vēlams plānot, balstoties uz ēkas apsekojumu vai energoauditu, lai ieguldījumus vispirms novirzītu būtiskāko problēmu novēršanai. Vienlaikus jāizvērtē ventilācija, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu arī pēc ēkas renovācijas.
Viens no risinājumiem ir ventilācija ar siltuma atguvi jeb rekuperāciju. Tajā daļa no nosūces gaisa siltuma tiek izmantota ienākošā āra gaisa sasildīšanai, samazinot ventilācijas siltuma zudumus.
Jāņem vērā, ka individuālo taupīšanas pasākumu ietekme uz dzīvokļa rēķinu atkarīga no mājā izmantotās apkures maksas sadales kārtības. Ja maksu sadala pēc platības, ietaupījums atspoguļojas mājas kopējā patēriņā. Ja izmanto individuālos siltuma skaitītājus vai siltuma maksas sadalītājus jeb alokatorus, maksājums var ciešāk atspoguļot konkrētā dzīvokļa patēriņu. Tāpēc līdzās ikdienas paradumiem svarīga ir arī visas mājas iedzīvotāju sadarbība.
Iesaka energoauditu
Rīgas namu pārvaldnieks, lai apzinātu siltuma zuduma cēloņus dzīvojamā mājā, kā arī to novēršanas iespējas, iesaka veikt dzīvojamās mājas energoauditu. Jāņem vērā, ka katras mājas tehniskais stāvoklis ir citādāks. Gadiem ejot, ēkas tehniskais stāvoklis apkārtējās vides ietekmē mainās, tāpēc ir svarīgi apzināt mājas vājās vietas, caur kurām aizplūst siltums. To var ietekmēt vairāki faktori, piemēram: * mājas atrašanās vieta (lielceļa vai ūdenstilpes tuvums, gruntsūdeņi); * mājas iedzīvotāji vai garāmgājēju izturēšanās pret īpašumu; * veiktie remontdarbi laika gaitā; * mājas celšanas laikā izmantotie materiāli.
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Energoaudita pārskats sniegs informāciju par: * esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem; * ēkas atjaunošanas priekšlikumiem; * energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc atjaunošanas pasākumu īstenošanas; * vietām ēkas fasādē, pa kurām aizplūst siltums.
Lai Rīgas namu pārvaldnieks uzsāktu darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu, nepieciešams pieņemt attiecīgu dzīvokļu īpašnieku vairākuma kopības lēmumu.
Cik tas izmaksā?
Rīgas Enerģētikas aģentūra norāda, ka, piemēram, sienu, jumta un pagraba siltināšana, logu un durvju uzlabošana, ventilācijas un apkures sistēmas renovācija, apkures izmaksas var samazināt pat līdz 60%. Rīdzinieki konsultācijām var pieteikties, zvanot pa tālruni 67012437. Citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji par daudzdzīvokļu māju energostāvokli var interesēties savās pašvaldībās vai pie namu apsaimniekotājiem.
Energoaudita izmaksas galvenokārt atkarīgas no ēkas platības, tipa un audita detalizācijas. Daudzdzīvokļu mājai tas parasti maksā krietni vairāk nekā privātmājai. Privātmājai tā var izmaksāt no 150 līdz 400 eiro, neliela daudzdzīvokļu mājai – no 500 līdz 1000, vidējai daudzdzīvokļu mājai – no 800 līdz 1500, bet lielai daudzdzīvokļu mājai – no 1200 līdz 2500 eiro.