Latviešu grāmatas piecsimtgadi atzīmē Eiropas Parlamentā
Strasbūrā, Eiropas Parlamentā, atklāta izstāde Latviešu grāmatai – 500, kas vēsta par latviešu grāmatniecības vēsturi un rakstītā vārda nozīmi kultūras saglabāšanā. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Latvijas reģionālo bibliotēku pārstāvji, tostarp Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite.
Pasākumu sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete. Tās moto ir "No vienas grāmatas līdz Gaismas pilij". Izstāde vēsta par latviešu grāmatniecību, tās nozīmīgākajiem notikumiem un personībām, kā arī rakstītā un drukātā vārda lomu latviešu kultūras saglabāšanā.
Atklāšanā Sandra Kalniete uzsvēra, ka grāmatas palīdzējušas saglabāt latviešu valodu un kultūru, savukārt EP viceprezidente Sabīne Ferheiena pievērsās vārda brīvības un mediju neatkarības nozīmei.
Pasākumā piedalījās arī Latvijas reģionālo bibliotēku pārstāvji, tostarp Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite, kura izstādes atklāšanu raksturoja kā apliecinājumu Latvijas rakstītā vārda vietai Eiropas kultūrtelpā. Klātesošos ar dziesmām Es atnācu uguntiņu un Maza, maza ābelīte sveica Strasbūras latviešu ģimeņu kora Staro ansamblis. Par godu izstādei Eiropas Parlamenta brīvpieejas lasītavā apskatei izliktas arī grāmatas latviešu valodā.