VEF teritorijas pārbūve Alūksnē
Alūksnē turpinās bijušās VEF teritorijas pārbūve, kur degradēta vieta pamazām pārtop par sakārtotu vidi ar jaunu infrastruktūru un labiekārtojumu. Daļa ...
Lūk, kā Alūksnē tiek pārbūvēta bijusī VEF teritorija. FOTO
Alūksnē turpinās bijušās VEF teritorijas pārbūve, kur degradēta vieta pamazām pārtop par sakārtotu vidi ar jaunu infrastruktūru un labiekārtojumu. Daļa darbu jau paveikta, bet teritorijā vēl top celiņi, laukums un paviljons sezonāliem pakalpojumiem.
Alūksnes novada pašvaldība bijušajā VEF teritorijā īsteno ERAF līdzfinansēto projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā” (Nr. 5.1.1.1/1/24/I/005). Tā mērķis ir pārveidot degradēto teritoriju pilsētas vēsturiskajā centrā par uzņēmējdarbībai pievilcīgu vietu ar nepieciešamo infrastruktūru un veicināt Alūksnes novada un Vidzemes reģiona ekonomisko aktivitāti.
Teritorijā nojauktas vidi degradējošās būves, žogi un aizaugušie krūmi un koki. Izbūvēti ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālie tīkli, apgaismojums, lietusūdens drenāžas sistēma un piebraucamais ceļš. Pašlaik atjauno ēkas Parka ielā 2A fasādi, bruģē laukumu un celiņus, labiekārto teritoriju un stāda kokus un košumkrūmus. Vēl paredzēts izbūvēt atvērta tipa paviljonu sezonāliem pakalpojumiem, bet par pašvaldības līdzekļiem — strūklaku.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 3 411 765 eiro apmērā, tostarp ERAF finansējums — 2,9 miljoni eiro. Pašvaldība iecerējusi, ka no attīstītās infrastruktūras labumu gūs vismaz trīs komersanti, bet uzņēmumi piesaistīs vairāk nekā 1,9 miljonus eiro nefinanšu investīcijās. Projektu plānots īstenot līdz 2027. gada 31. decembrim.
Īpašumu 2003. gadā privatizēja R. Šlosa radiniece
Kā ziņo Alūksnes novada muzejs, šajā vietā rūpniecība darbojās jau pirms VEF: 20. gadsimta pirmajā pusē Dzirnavu ielā atradās Roberta Šlosa uzņēmums, bet padomju laikā — Alūksnes rūpkombināta mēbeļu darbnīca. VEF 14. cehu tur izveidoja 1965. gadā.
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Norādes par pasūtījumu 14. ceham deva Rīgas VEF, līdz ar to mainījās ceha izstrādājamā produkcija. Ja sākotnēji tā bija galdniecības produkcija, tad turpmāk - elektrotehniskās rūpniecības milzeņa montāžas konveijeriem tik nepieciešamās sietās shēmas, karkasus, releju spoles un citu produkciju. Piecus gadus pēc ceha dibināšanas darba vietas VEF-ā bija atraduši jau vairāk kā 400 alūksniešu un tuvējo ciemu iedzīvotāji.
Pēc PSRS politisko un ekonomisko pārmaiņu sākuma cehu pārveidoja par Alūksnes Komutācijas tehnikas mezglu rūpnīcu.
Shēmu un releju iecirkņus slēdza, jo saražotās produkcijas pārvadāšana bija neekonomiska; turpināja darboties galvenokārt galdniecības un instrumentu iecirkņi.
Ar 2003. gada 21. februāra rīkojumu Alūksnes KTM rūpnīcas ēkas tika nodotas privatizācijai un jau 10. aprīlī to savā valdījumā pārņēma Privatizācijas aģentūra, jo savas mantojuma tiesības uz bijušo R. Šlosa īpašumu, kurā darbojās cehs, pieteica R. Šlosa radiniece. Alūksnes KTM rūpnīca tika noņemta no LR uzņēmumu reģistra. Vairāk par notikušo lasi muzeja mājaslapā.