Pierobežas iedzīvotājiem svarīgo autobusu maršrutu nākotne pēc projekta noslēguma vēl neskaidra
Pārrobežu autobusus starp Latviju un Igauniju pirmajos 14 darbības mēnešos izmantojuši vairāk nekā 24 000 pasažieru, un gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto Latvijas pierobežas iedzīvotāju šādu satiksmi atzinuši par svarīgu. Taču, lai maršruti Pērnava–Ikla–Ainaži–Salacgrīva un Valga–Valka turpinātu kursēt pēc projekta noslēguma, abām valstīm vēl jāvienojas par finansējumu un sadarbības kārtību.
Lai maršruti Pērnava–Ikla–Ainaži–Salacgrīva un Valga–Valka turpinātu darboties arī pēc projekta ROCC noslēguma, kura izmaksas daļēji sedza Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 16. oktobrī Rīgā tikās abu valstu par transportu un reģionālo attīstību atbildīgo institūciju, pašvaldību, sabiedriskā transporta organizētāju, diplomātisko pārstāvniecību un projekta partneru pārstāvji. Sanāksmes uzmanības centrā bija iespējamie finansēšanas un sadarbības risinājumi, vēsta "Vidzeme.lv".
Sanāksmes laikā projekta vadošais partneris Pērnavas sabiedriskā transporta centrs (PÜTK) un Vidzemes plānošanas reģions (VPR) iepazīstināja dalībniekus ar pilotmaršrutu darbības rezultātiem un projekta ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas secinājumiem. Pirmajos 14 darbības mēnešos abos maršrutos kopumā pārvadāti vairāk nekā 24 000 pasažieru, savukārt aptaujā gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto Latvijas pierobežas iedzīvotāju pārrobežu autobusu satiksmi atzina par svarīgu. Šie rezultāti apliecina pieprasījumu pēc pārrobežu savienojumiem un kalpo par būtisku pamatu diskusijām par to turpmāku nodrošināšanu.
Viens no būtiskākajiem sanāksmē apspriestajiem izaicinājumiem ir atšķirīgā sabiedriskā transporta organizēšanas kārtība Latvijā un Igaunijā. Latvijā reģionālie pasažieru pārvadājumi tiek organizēti centralizēti valsts līmenī, savukārt Igaunijā nozīmīga loma ir reģionālajiem sabiedriskā transporta centriem. Šīs atšķirības rada nepieciešamību saskaņot abu valstu administratīvos un juridiskos jautājumus, vienlaikus meklējot finansēšanas iespējas ierobežotu sabiedriskā transporta budžeta līdzekļu apstākļos.
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Gatavību piešķirt finansējumu pārrobežu autobusu maršrutu turpināšanai, ar nosacījumu, ka pārvadājumu izmaksu segšanā piedalās arī Latvijas puse, pauda Igaunijas Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrijas Sabiedriskā transporta departamenta pārstāvis. Savukārt Latvijas Satiksmes ministrijas un VSIA “Autotransporta direkcijas” pārstāvji pauda gatavību iesaistīties finansēšanas risinājumu meklēšanā. Vienlaikus tika norādīts, ka galīgais izvērtējums par Latvijas līdzfinansējuma iespējām būs iespējams pēc jaunā valsts budžeta apstiprināšanas.
Saskaņā ar sanāksmē prezentētajām aplēsēm maršruta Pērnava–Ikla–Ainaži–Salacgrīva darbības nodrošināšanai vienu gadu būtu nepieciešami aptuveni 55 000 eiro, savukārt maršrutam Valga–Valka – nedaudz vairāk nekā 30 000 eiro. Abu maršrutu uzturēšanas izmaksas tiks sadalītas vienādās daļās starp Latviju un Igauniju.
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt maršrutu nepārtrauktu darbību pēc projekta noslēguma, sanāksmē tika apspriesta arī iespēja ieviest pagaidu finansēšanas modeli 2027. gadam, kamēr tiek izstrādāta pastāvīga abu valstu sadarbības kārtība. Tomēr konkrēta vienošanās par pagaidu finansējumu sanāksmē vēl netika panākta.
Kā vienojās sanāksmes dalībnieki, tad turpmākajā darbā nepieciešams precizēt maršrutu uzturēšanas izmaksas, izvērtēt iespējamos juridiskos risinājumus un noteikt iesaistīto institūciju atbildību. Uzmanība jāpievērš arī praktiskiem jautājumiem, tostarp biļešu sistēmu savietojamībai, braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanai un pasažieru informēšanai. Sanāksmē tika uzsvērts, ka šie jautājumi jārisina savlaicīgi, lai nepieļautu pārvadājumu pārtraukumu pēc projekta noslēguma 2026. gada beigās.