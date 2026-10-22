Uzvaras bulvāra apkārtnē ūdenī pamanīts cilvēks – glābēji pārmeklē akvatoriju.
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Šodien 10:29
Rīgā, Uzvaras bulvāra apkārtnē, glābēji ūdenī meklē cilvēku
Ceturtdien, 22. oktobrī, Rīgā, Uzvaras bulvāra apkārtnē, ūdenī pamanīts cilvēks. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji glābēji, kuri apseko ūdens akvatoriju.
Kā portālu Jauns.lv informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums saņemts plkst. 8.36. Saskaņā ar sākotnējo informāciju ūdenī bijis redzams cilvēks.
Notikuma vietā ieradušies ugunsdzēsēji glābēji, kuri veic ūdens akvatorijas apsekošanu.
Pagaidām nav informācijas, vai cilvēku izdevies atrast. Glābšanas darbi turpinās.