Rīgā, Uzvaras bulvāra apkārtnē, glābēji ūdenī meklē cilvēku
Foto: LETA
Uzvaras bulvāra apkārtnē ūdenī pamanīts cilvēks – glābēji pārmeklē akvatoriju.
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Rīgā, Uzvaras bulvāra apkārtnē, glābēji ūdenī meklē cilvēku

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Ceturtdien, 22. oktobrī, Rīgā, Uzvaras bulvāra apkārtnē, ūdenī pamanīts cilvēks. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji glābēji, kuri apseko ūdens akvatoriju.

Rīgā, Uzvaras bulvāra apkārtnē, glābēji ūdenī mekl...

Kā portālu Jauns.lv informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD),  izsaukums saņemts plkst. 8.36. Saskaņā ar sākotnējo informāciju ūdenī bijis redzams cilvēks.

Notikuma vietā ieradušies ugunsdzēsēji glābēji, kuri veic ūdens akvatorijas apsekošanu.

Pagaidām nav informācijas, vai cilvēku izdevies atrast. Glābšanas darbi turpinās.

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