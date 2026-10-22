Rēzeknes parkā vīrietim atņem telefonu un iepirkumu maisiņu - aizdomās par laupīšanu aizturēts pusaudzis
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par Rēzeknē septembrī notikušu laupīšanu. Jaunietis pielietoja vardarbību un nolaupīja 1977. gadā dzimušam vīrietim viņa personīgās mantas. Valsts policijas amatpersonas aizturēja iespējamo vainīgo 2009. gadā dzimušu jaunieti, kuram piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Kriminālprocesa lietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2026. gada 14. septembra vakarā Rēzeknē kādā parkā nenoskaidrota persona pielietoja fizisku spēku pret 1977. gadā dzimušu vīrieti un nodarīja viņam miesas bojājumus. Persona nolaupīja vīrietim piederošo mobilo telefonu un iepirkumu maisiņu, kurā atradās preces. Jāmin, ka kopējais zaudējums cietušajam ir 300 eiro.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas nekavējoties reaģēja uz saņemto informāciju un uzsāka kriminālprocesu, kā arī iespējamās vainīgās personas meklēšanu. Likumsargi, veicot izmeklēšanas pasākumus, noskaidroja iespējamo vainīgo personu un 2026. gada 15. septembrī Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 2009. gadā dzimušu jaunieti. Jaunietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Nolaupītās mantas ir atgūtas un atgrieztas īpašniekam. Mobilo telefonu atrada netālu no notikuma vietas.
Aizturētais jaunietis jau iepriekš bija nonācis Valsts policijas amatpersonu redzeslokā gan par līdzīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, gan par citiem nodarījumiem.
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana), un 2026. gada 12. oktobrī lietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.