VIDEO: Gunārs Kusiņš - “Jāgroza Satversme, ja gribam iepriekšējo balsošanu!”
Vērtējot aizvadītās vēlēšanas un valstiskuma veidošanās gaitu kopš 90. gadiem, ilggadējais Saeimas Juridiskā biroja vadītājs un bijušais Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš sarunu ciklā “Latvija 2035” uzsver, ka politiskās vēlmes nedrīkst stāvēt pāri konstitucionālajiem principiem.
Pievēršoties aizvadīto vēlēšanu norisei un sarežģījumiem ar balsu nodošanu glabāšanā, Gunārs Kusiņš atgādina arī par šī risinājuma vēsturisko izcelsmi.
“Pati problēma tika identificēta jau 90. gadu sākumā, kad grozīja Satversmi attiecībā uz vēlēšanu dienu. Kādreiz vēlēšanas notika divas dienas, taču tika noteikts, ka tās noris vienā dienā. Jau toreiz izskanēja diskusijas par nepieciešamību paredzēt iepriekšējās balsošanas iespēju, taču tas netika atbalstīts. Tā rezultātā Satversmē skaidri noteikts, ka vēlēšanas notiek oktobra pirmajā sestdienā, ar to saprotot pilsoņa neatgriezenisku izvēli. Kad vēlāk radās vēlme tomēr nodrošināt iepriekšējo balsošanu, politiķi nevēlējās aiztikt pamatlikumu, aizbildinoties ar tā sarežģīto grozīšanas procesu. Tā vietā tika radīta konstrukcija par balss nodošanu glabāšanā. Šoreiz gan procesu būtiski apgrūtināja gan ilgākais termiņš un plašākais iecirkņu tīkls, gan jaunais atzīmju veids biļetenos, kas daudziem vēlētājiem lika doties balsot atkārtoti, lai labotu kļūdas. Risinājums ir viens un ļoti vienkāršs – ja mēs gribam iepriekšējo balsošanu, ir jāgroza Satversme, un no tā nevajag baidīties.”
Vairāk apgabalu – mazāka plaisa
Runājot par Saeimas vēlēšanu ģeogrāfiju un pārstāvniecības principiem, Kusiņš noraida nepieciešamību pēc Īrijas vai Lietuvas jauktās sistēmas, taču aicina pārskatīt vēlēšanu apgabalu lielumu.
“Rīgā sadalāmie 38 mandāti rada nesamērīgu ietekmi, jo galvaspilsētai tiek pieskaitīti arī ārvalstīs dzīvojošie pilsoņi, kuru faktiskā aktivitāte ir salīdzinoši zema. Mans priekšlikums būtu noteikt lielāku apgabalu skaitu, aptuveni 12–14 piecu vietā, lai katrā no tiem ievēlētu ap astoņiem deputātiem. Tas ļautu mazināt plaisu starp vēlētāju un viņa priekšstāvi, jo Rīgas mērogā šī saikne pilnībā zūd. Tajā pašā laikā Latvijas ģeopolitiskajos, etniskajos un politiskajos apstākļos tieši proporcionālā vēlēšanu sistēma ir vispiemērotākā. Lai ieviestu jaukto vai mažoritāro sistēmu, būtu jāgroza Satversmes 6. pants, kas prasa obligātu tautas nobalsošanu ar puses balsstiesīgo atbalstu, kas pie pašreizējās aktivitātes nav reāli. Mums nevajag pārņemt Lietuvas pieredzi, no kuras paši kaimiņi labprāt atteiktos, bet gan jāpilnveido sava proporcionālā sistēma.”
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Pārbaudījums varas institūcijām
Kusiņš komentēja arī vēlēšanu kopējos rezultātus un 51 aktivitātes slieksni, neslēpjot bažas par pilsoniskās apziņas mazināšanos.
“Ja raugāmies uz mandātu skaitu, šis rezultāts patiešām ir vēsturisks, taču absolūtajos balsu skaitos tas tā nav, jo savulaik vēlēšanās piedalījās gandrīz 90 % pilsoņu. Pašreizējā zīmīgā pasivitāte atsedz sabiedrības neticību un aplamu izpratni par demokrātiju. Valsts nav transportlīdzeklis, kurā visi sapulcējas, bet neviens negrib stāties pie stūres un uzņemties atbildību. Izglītības sistēmai būtu jāieaudzina apziņa, ka dalība vēlēšanās ir pilsoņa morāls pienākums, nevis vienaldzīga noskatīšanās no malas.”
Attiecībā uz jauno politisko spēku sadalījumu un valdības vadītāja politiskā spēka lielo mandātu skaitu parlamentā Kusiņš saskata nopietnu pārbaudījumu varas līdzsvaram.
“Četrdesmit viens mandāts nozīmē milzīgu ietekmi, un tas būs pārbaudījums Latvijas institūciju neatkarībai. Ja kādam politiskajam spēkam ir šāds vairākums, tas nebūt nenozīmē automātisku taisnību vai to, ka visi priekšlikumi atbilst Satversmei. Līdzīgi kā citās demokrātijās, pieaugs tiesu varas, jo īpaši Satversmes tiesas loma, jo par daudzām iniciatīvām un reformām neizbēgami būs strīdi. Būtu labi, ja valdības vadītājs meklētu nevis lišķus, bet gan tādus padomdevējus, kuru iebildumos par tiesiskumu viņš ir gatavs patiesi ieklausīties.”
Parlaments ir demokrātijas pamats
Sarunā atcerējāmies arī 90. gadu sākumu. Kusiņš uzskata, ka lielākais sasniegums bija tiesiskās pēctecības noturēšana. “Izdevās precīzi ievērot valsts nepārtrauktības doktrīnu. Mēs nedibinājām jaunu valsti, bet gan atjaunojām 1918. gada republiku, atjaunojām Satversmi un pilsoņu kopumu. Tāpat pareiza bija secība, ka vispirms tika atdots īpašums bijušajiem īpašniekiem un tikai pēc tam sākās privatizācija. Savukārt lielākā kļūda bija ēku un zemes īpašuma mākslīga sadalīšana, kas joprojām rada smagas sekas. Tolaik laika trūkuma dēļ tika pieņemti lēmumi, kas pretēji Civillikumam pieļāva dalīto īpašumu, un tas izvērtās par ilgstošu slogu tūkstošiem iedzīvotāju.”
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Bijušais tiesnesis aicina saglabāt veselīgu skatu uz parlamentārisma vērtību, noraidot sabiedrībā bieži dzirdamo aicinājumu samazināt deputātu skaitu vai kritiku par deputātu kompensācijām.
“Mums nevajadzētu noniecināt savu parlamentu, jo, ja mēs neuzturēsim savu parlamentu, drīz mums būs jāuztur svešs; tieši tāpat kā ar armiju. Arguments, ka no simt deputātiem aktīvi strādā tikai daļa, tāpēc skaits jāsamazina uz pusi, neiztur kritiku, jo tad proporcionāli samazināsies arī reālo darītāju skaits un būtiski cietīs pārstāvniecība. Deputāta statuss un garantijas, tostarp pārejas kompensācijas, ir nepieciešamas, lai cilvēki pēc pilnvaru beigām nepaliktu bez iespējas atgriezties darba tirgū, īpaši specifiskās profesijās. Parlaments ir demokrātijas pamats, un tajā politiskā griba nekad nedrīkst tikt īstenota ārpus tiesiskuma rāmjiem.”
Izvairīties no autoritārisma
Vērtējot situāciju augstākajā izglītībā un studentu sagatavotību, Kusiņš norāda uz vairākām satraucošām tendencēm. “Gadiem ilgtā bilingvālā izglītība patiesībā ir bijusi ar dubultu dibenu – vieni bija oficiālie ziņojumi, bet pavisam cita izrādījās realitāte, kad jaunieši pēc vidusskolas beigšanas nespēj orientēties valsts pamatjēdzienos vai sazināties bez vārdnīcas. Tāpat tuvākajā laikā milzīgs izaicinājums būs mākslīgais intelekts, kas prasa pilnīgi jaunu pieeju rakstu darbu un zināšanu vērtēšanā. Izglītības sistēmai visvairāk kaitē nepārtrauktās un sasteigtās reformas, kur jauni soļi tiek sperti, pat neizvērtējot iepriekšējo rezultātus,” saka pieredzējušais jurists.
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Noslēgumā, meklējot atbildi uz jautājumu par svarīgāko mācību no Latvijas vēstures, Gunārs Kusiņš brīdina par varas koncentrēšanas riskiem. “Mums par katru cenu jāizvairās no autoritārisma tendencēm un cerībām uz vienu glābēju vai laimes lāci. Vēsture rāda, ka paļaušanās uz viena cilvēka vīziju par to, kas ir pareizi, rada milzīgu bīstamību. Valstij ir nepieciešams līdzsvars, dažādi politiskie spārni un nepārtraukts dialogs, kurā vara regulāri izvēdinās un pieplūst jauni spēki.”
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.