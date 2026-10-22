Jau teju mēnesi nav zināma Daugavpilī pazuduša pusaudža atrašanās vieta – policija lūdz palīdzību
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Ivanu Anženko.
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Jau teju mēnesi nav zināma Daugavpilī pazuduša pusaudža atrašanās vieta - policija lūdz palīdzību

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Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Ivanu Anženko, kurš 2026. gada 23. septembrī aizgāja no aprūpes iestādes Daugavpilī, un viņa šī brīža atrašanās vieta nav zināma. Pusaudzim nosliece uz klaiņošanu.

Jau teju mēnesi nav zināma Daugavpilī pazuduša pus...

Pazīmes: augums 165 cm, gaiši mati. Bija ģērbies sporta biksēs, melnā t-kreklā, krosenes.

Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 65403310 vai 112!

Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Ivanu Anženko.
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Ivanu Anženko.

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