Nedarbojas Bērnu slimnīcas mājaslapa - mediķi informē par alternatīvu pieraksta iespēju
Kamēr nav atjaunota Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) mājaslapas "bkus.lv" darbība, pieraksts pie pediatra akūtā situācijā klātienē un uz attālinātām konsultācijām notiek pa bezmaksas tālruni 80708866, liecina slimnīcas publicētā informācija.
Zvanu centra darbinieki uz zvaniem atbildēs līdz plkst. 17. Pa šo tālruni var pierakstīties uz vizītēm vai tās atteikt, kā arī noskaidrot citus jautājumus.
BKUS norāda, ka slimnīcas dienesti sadarbībā ar atbildīgajām organizācijām strādā, lai pēc darbības atjaunošanas mājaslapa būtu droša un to neskartu iespējamie kiberdrošības riski.
Slimnīca atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Tikmēr Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas, kā arī Rīgas 1. slimnīcas mājaslapas darbojas.
Kā vēstīts, Tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP) ir uzstādīti nepieciešamie drošības atjauninājumi, un platformā izvietoto valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu pieejamība no Latvijas ir atjaunota, bet daļai Latvijas digitālo resursu saglabājas piekļuves ierobežojumi no ārvalstīm, informēja kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" pārstāve Madara Krutova.
Atjaunota arī Latvijas Sabiedriskā medija portāla "Lsm.lv" un vietnes "112.lv" pieejamība. No Latvijas pieejama arī platforma "Latvija.gov.lv", kurai piekļuve ierobežota tikai no ārvalstīm.
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Daļai citu valsts digitālo resursu joprojām saglabājas preventīvi piekļuves ierobežojumi no ārvalstīm, kamēr tiek ieviesti nepieciešamie drošības atjauninājumi. Darbs pie sistēmu atjaunināšanas norit aktīvi, un ar katru stundu pieejamība tiek atjaunota arvien vairāk resursiem, norāda "Cert.lv".
Kopumā Latvijā identificēti aptuveni 6000 resursu, kurus PHP ievainojamības potenciāli varētu ietekmēt, un no tiem tikai daži simti ir valsts sektorā. Latvijā jau konstatēti automatizēti mēģinājumi izmantot PHP ievainojamības, taču līdz šim nav ziņu par sekmīgiem uzbrukumiem, informēja institūcijā.
"Cert.lv" sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm turpina uzraudzīt situāciju un koordinēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus.
Šorīt ap plkst. 9 joprojām nebija pieejamas VSIA "Latvijas Vēstnesis" uzturētās mājaslapas un mobilās lietotnes, tajā skaitā oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" un portāls "Likumi.lv".
Kā ziņots, PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu.
Sākotnēji "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi TVP, lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
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Līdz ar piekļuves apturēšanu TVP virkne Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu nebija pieejamas ne Latvijā, ne ārvalstīs.
Kā informēja "Cert.lv", PHP izstrādātāji ir publicējuši arī ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, ir jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.
Arī privātā sektora uzņēmumi tiek aicināti nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus. Īpaša uzmanība jāpievērš publiski pieejamām mājaslapām, interneta veikaliem, klientu portāliem un citām biznesam kritiskām sistēmām. Uzņēmumiem nepieciešams sazināties ar saviem informācijas tehnoloģiju uzturētājiem vai hostinga pakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos par izmantotajām PHP versijām un nepieciešamo atjauninājumu ieviešanu.
"Cert.lv" uzsver, ka kritisku ievainojamību gadījumā būtiska ir savlaicīga un koordinēta rīcība. Preventīvi piekļuves ierobežojumi ir pagaidu aizsardzības pasākums, savukārt operatīva drošības atjauninājumu uzstādīšana ir būtiska gan valsts, gan privātā sektora informācijas sistēmu drošībai un digitālo pakalpojumu nepārtrauktībai, pausts kiberincidentu novēršanas institūcijas paziņojumā.
PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
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Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP drošības komanda paziņoja, ka drošības labojumus izlaidīs trešdien plkst. 17 pēc Latvijas laika.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Minēto ievainojamību dēļ apturēta vai traucēta piekļuve arī daudzām ārvalstu mājaslapām visā pasaulē.