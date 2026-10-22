Kulbergs izskatās apjucis, bet viņa partija - apskurbusi no varas: Šuvajevs uzskata, ka bezdarbība valdības veidošanā pārāk ieilgusi
Andra Kulberga (AS) nākamās valdības veidošanā bezdarbība jau ir pārāk ieilgusi, ceturtdien LTV "Rīta panorāmā" vērtēja "Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Politiķis sprieda, ka Kulbergs izskatoties apjucis, bet viņa pārstāvētais "Apvienotais saraksts" varētu būt apskurbis no varas un iegūto mandātu apjoma.
Šuvajevs atzina, ka valdības veidošanā steigties nevajag, bet problēma esot tā, ka sarunas starp politiskajiem spēkiem nenotiek vispār. Sākumā pauzi varējis saprast un skaidrot ar to, ka AS jātiek galā ar savas lielās frakcijas organizēšanu, sprieda "Progresīvo" politiķis, kura skatījumā pašlaik situācija jau ir cita un, iespējams, pašā AS iekšienē ir problēmas par kaut ko vienoties.
Lai arī Kulbergs solījis runāt ar visām jaunās Saeimas frakcijām, "Progresīvie" pagaidām nav saņēmuši uzaicinājumu uz sarunām, atzīmēja Šuvajevs un atkārtoja jau teikto, ka "Progresīvie" joprojām ir gatavi darboties valdībā, bet ir arī gatavi palikt opozīcijā.
Trīs nedēļu laikā valdības veidošanā nav konkrētu darbu un plānu, izcēla politiķis, ironizējot, ka teju vienīgā zināmā konkrētā lieta ir Kulberga dalība vietējā rallijā.
Šuvajevs vērtēja, ka Kulberga darbā līdz šim vērojams maz sekmju, piemēram, pieteiktā cīņa pret agresorvalstu graudiem esot izčākstējusi - sākumā bija skaļi solījumi apturēt graudu tranzītu, tad atzīts, ka neko izdarīt nevar, bet solīts panākt risinājumu Eiropas līmenī, bet pēdējās Eiropadomes lēmumos nekādas sekmes nav redzamas.