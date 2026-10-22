Nacionālā apvienība pieprasa steidzami atcelt likumu par Latvijas pilsonības piešķiršanu Indijas pilsonei
Nacionālās apvienības (NA) Saeimas deputāti iesnieguši Saeimā likumprojektu, rosinot atzīt par spēku zaudējušu pagājušajā Saeimas sēdē pieņemto likumu, kas Indijas pilsonei Divjai Kananai Višvanatai (Divya Kannan Vishwanath) piešķir Latvijas pilsonību.
NA deputāti aicina iesniegto likumprojektu izskatīt jau 22. oktobra Saeimas sēdē kā vienu no pirmajiem darba kārtības jautājumiem un pieņemt to steidzamības kārtā.
Lēmums rosināt likuma atcelšanu pieņemts, ņemot vērā jautājumus par Latvijas pilsonības piešķiršanas procesa pamatotību, publiskajā telpā izskanējušo informāciju, kā arī Valsts prezidenta 21. oktobra vēstulē Saeimai paustos apsvērumus.
“Lēmumiem par Latvijas pilsonības piešķiršanu jābūt pamatotiem ar pārbaudāmiem faktiem un skaidriem kritērijiem. Šādu lēmumu pieņemšana nedrīkst notikt, atstājot neatbildētus būtiskus jautājumus par lietas faktiskajiem apstākļiem un pieņemtā lēmuma pamatojumu. Turklāt nav arī skaidras atbildes, kāda ir Indijas pilsones motivācija pieprasīt Latvijas pilsonību” norāda Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA).
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka publiskajā telpā izskanējusī informācija rada jautājumus par atsevišķu pilsonības pretendentes sniegto ziņu patiesumu un pilnīgumu, kā arī par viņas profesionālo darbību un ieguldījumu Latvijas zinātnes un tautsaimniecības attīstībā.
Likumprojekts Saeimā iesniegts 2026. gada 21. oktobrī. NA aicina to nodot Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai un izskatīt steidzamības kārtā.
Kā zināms, Saeima 15. oktobrī piešķīra Latvijas pilsonību Višvanatai par īpašiem nopelniem Latvijas labā.