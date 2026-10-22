Ceturtdien būs daudz mākoņu un pūtīs brāzmains vējš.
Sabiedrība
Šodien 07:22
Ceturtdien Latvijā saglabāsies silts un lielākoties mākoņains laiks
Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā būs mākoņainas debesis, kas dažbrīd skaidrosies, un nav gaidāmi būtiski nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Saulaināks laiks saglabāsies vietām valsts austrumos. Dienvidaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, vējainākā diena būs Kurzemē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 12 metrus sekundē un gaiss iesils līdz +13..+14 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1015 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1026 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.