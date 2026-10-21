Kolorītā sabiedrībā Dailes teātrī sagaidīta iestudējuma "Sidharta" pirmizrāde
21. oktobrī Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvoja beļģu režisores Lisaboas Haubrehtsas iestudējums "Sidharta", kas veidots pēc vācu rakstnieka Hermaņa Heses romāna ...
Eksprezidents Vējonis ar kundzi un citi kultūras gardēži pulcējas Dailes teātrī uz beļģu režisores Haubrehtsas iestudējuma "Sidharta" pirmizrādi. FOTO
Dailes teātrī trešdien pirmizrādi piedzīvoja beļģu režisores Lisaboas Haubrehtsas iestudējums "Sidharta", kas veidots pēc vācu rakstnieka Hermaņa Heses romāna motīviem.
Dailes teātra līdzproducētajā iestudējumā teātri pārstāv aktrise Milēna Miškēviča, tajā piedalās arī Latvijas Radio koris diriģenta Kaspara Putniņa vadībā. Iestudējuma tapšanā iesaistījušies Beļģijas, Venecuēlas, Nīderlandes, Indijas un Latvijas mākslinieki, kā arī amerikāņu komponiste Kerolaina Šova.
Haubrehtsa ir izrādes režisore un koncepta autore. Iestudējumā viņa apvieno dramatiskā teātra un operas izteiksmes līdzekļus.
Heses 1922. gadā publicētais romāns vēsta par jauna brahmana Sidhartas garīgajiem meklējumiem Indijā. Haubrehtsa atzīmē, ka, meklējot savu būtību un dzīves jēgu, Sidhartam jāatvadās no apkārtējās vides, ģimenes, draugiem un sava guru.
Iestudējuma pasaules pirmizrāde notika Rūras triennālē Vācijā 10. septembrī. Pēc režisora Lukaša Tvarkovska izrādes "Orākuls" "Sidharta" ir otrā Dailes teātra izrāde, kuras pasaules pirmizrāde notikusi šajā festivālā.