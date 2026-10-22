Miris uzņēmējs Grigorijs Lučanskis
81 gada vecumā miris kādreiz slavenais uzņēmējs Grigorijs Lučanskis. Viņa nāvi portālam "jauns.lv" apstiprināja uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš.
Krūmiņš sarunā ar portālu Jauns.lv apstiprināja, ka Lučanskis miris aizvakar, 20. oktobrī, Vīnē.
Krūmiņš pastāstīja, ka abi bijuši draugi, tāpēc viņam ir zināmi notikušā apstākļi. Pēc uzņēmēja teiktā, Lučanskim kļuvis slikti. Lai gan viņam palīdzību snieguši ārsti, viņa dzīvību glābt nav izdevies.
Atvadīšanās no viņa paredzēta 25. oktobrī, plkst. 14 Ebreju kapos Rīgā, viņa pieminēšana iecerēta "Hanzas peronā" plkst. 15.30.
Tagadējās Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā dzimušais Lučanskis bija starptautisks ebreju izcelsmes uzņēmējs, kurš savulaik dzīvojis arī Latvijā. Austrijā dibinājis ietekmīgo enerģētikas uzņēmumu grupu “Nordex”, ieņēmis arī vadošus amatus Starptautiskajā rūpnieku un uzņēmēju kongresā, kā arī Krievijas Investīciju projektu un programmu centrā.
Pēc Maskavas Tērauda un sakausējumu institūta absolvēšanas Lučanski norīkoja darbā uz Latvijas PSR, kur 1974. gadā viņu iecēla par Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes (tagadējās Latvijas Universitātes) prorektoru administratīvi saimnieciskajos jautājumos, un viņš kļuva par jaunāko prorektoru Latvijā. Kā pats atzina, šajā laikā viņš jau nodarbojās ar uzņēmējdarbību, kas “pie varas esošajiem” neesot paticis. 1982. gadā Lučanski arestēja, apsūdzot par sociālistiskā īpašuma piesavināšanos 2564 rubļu apmērā, bet nākamajā gadā viņam piesprieda septiņu gadu cietumsodu, to izciest nosūtot uz Jēkabpili.
Kā vēsta “Vikipēdija”, 1985. gadā Lučanski atbrīvoja, norīkojot piespiedu darbā tautsaimniecības būvēs. Vēlāk slavenās agrofirmas “Ādaži” direktors Alberts Kauls Lučanski uzaicināja kļūt par savu vietnieku. Kad Latvijā 1989. gadā ieradās toreizējais PSRS komunistu vadītājs Mihails Gorbačovs, viņam izrādīja šo Latvijā vienu no turīgākajām saimniecībām, un viņš tai atļāva veikt ekonomisku darbību ārzemēs, un Lučanskis izveidoja PSRS pirmo nevalstisko ārējās tirdzniecības uzņēmumu “Ādaži Impex”. Jau pēc gada tam bija apgrozījums ap 50 miljoniem dolāru, bet 1990. gadā Lučanskis Austrijā nodibināja uzņēmumu “Nordex”, kas kļuva par pirmo uzņēmumu Rietumos ar PSRS kapitāla līdzdalību, savukārt Lučanskis strauji kļuva bagāts. Interneta ārēs sastopams apgalvojums, ka Lučanskis pat iekļuvis Ginesa rekordu grāmatā kā “cilvēks, kurš Eiropā visātrāk nopelna naudu”.