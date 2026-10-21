Ne visiem Latvijas digitālajiem resursiem var piekļūt no ārvalstīm
Tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP) ir uzstādīti nepieciešamie drošības atjauninājumi, un platformā izvietoto valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu pieejamība no Latvijas ir atjaunota, bet daļai Latvijas digitālo resursu saglabājas piekļuves ierobežojumi no ārvalstīm, pavēstīja kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" pārstāve Madara Krutova.
Saskaņā ar institūcijas sniegto informāciju par aktuālo situāciju plkst. 23 atjaunota arī Latvijas Sabiedriskā medija portāla "Lsm.lv" un vietnes "112.lv" pieejamība.
No Latvijas pieejama arī platforma "Latvija.gov.lv", kurai piekļuve ierobežota tikai no ārvalstīm.
Daļai citu valsts digitālo resursu joprojām saglabājas preventīvi piekļuves ierobežojumi no ārvalstīm, kamēr tiek ieviesti nepieciešamie drošības atjauninājumi. Darbs pie sistēmu atjaunināšanas norit aktīvi, un ar katru stundu pieejamība tiek atjaunota arvien vairāk resursiem, norāda "Cert.lv".
Kopumā Latvijā identificēti aptuveni 6000 resursu, kurus PHP ievainojamības potenciāli varētu ietekmēt, un no tiem tikai daži simti ir valsts sektorā. Latvijā jau konstatēti automatizēti mēģinājumi izmantot PHP ievainojamības, taču līdz šim nav ziņu par sekmīgiem uzbrukumiem, informēja institūcijā.
"Cert.lv" sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm turpina uzraudzīt situāciju un koordinēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus.
Latvijas Televīzijas speciālizlaidumā par globāla mēroga kiberdrošības apdraudējumu "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns norādīja, ka atsevišķi resursi varētu palikt nepieejami arī līdz pirmdienai, 26. oktobrim. Dažkārt resursu īpašnieki ir atkarīgi no trešajām pusēm un izstrādātājiem, kuri ne vienmēr var operatīvi reaģēt, un šādos gadījumos vienīgais risinājums var būt resursa pieejamības apturēšana.
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PHP izstrādātāji drošības atjauninājumus nav nodrošinājuši visām programmatūras versijām, tādēļ sarežģītāka situācija ir resursiem, kuros izmantotas vecākas PHP versijas.
Daļa resursu uzturētāju izvēlas informāciju sabiedrībai nodrošināt ierobežotā formātā, pilnu funkcionalitāti neatjaunojot, kamēr turpinās drošības atjauninājumu uzstādīšana.
Teivāns sacīja, ka līdzīgu aizsardzības stratēģiju izvēlējusies ne tikai Latvija, bet arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis. "Labāk šādus pieejamības traucējumus nekā nozagtus datus," atzīmēja "Cert.lv" pārstāvis.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) speciālizlaidumā pauda, ka nākotnē kiberdraudi tikai pieaugs. Ministrija esot saziņā ar atbildīgajām insitūcijām, kas intensīvi strādā, lai novērstu ar situāciju saistītos riskus.
Kā vēstīts, trešdienas vakarā Latvijā tiek pakāpeniski atjaunota piekļuve valsts iestāžu mājaslapām, kuras bija slēgtas PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ. Tomēr ap pusnakti joprojām nebija pieejamas VSIA "Latvijas Vēstnesis" uzturētās mājaslapas un mobilās lietotnes, tajā skaitā oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" un portāls "Likumi.lv".
Kā ziņots, PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu.
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Sākotnēji "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi TVP, lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
Līdz ar piekļuves apturēšanu TVP virkne Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu nebija pieejamas ne Latvijā, ne ārvalstīs.
Kā informēja "Cert.lv", PHP izstrādātāji ir publicējuši arī ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, ir jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.
Arī privātā sektora uzņēmumi tiek aicināti nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus. Īpaša uzmanība jāpievērš publiski pieejamām mājaslapām, interneta veikaliem, klientu portāliem un citām biznesam kritiskām sistēmām. Uzņēmumiem nepieciešams sazināties ar saviem informācijas tehnoloģiju uzturētājiem vai hostinga pakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos par izmantotajām PHP versijām un nepieciešamo atjauninājumu ieviešanu.
"Cert.lv" uzsver, ka kritisku ievainojamību gadījumā būtiska ir savlaicīga un koordinēta rīcība. Preventīvi piekļuves ierobežojumi ir pagaidu aizsardzības pasākums, savukārt operatīva drošības atjauninājumu uzstādīšana ir būtiska gan valsts, gan privātā sektora informācijas sistēmu drošībai un digitālo pakalpojumu nepārtrauktībai, pausts kiberincidentu novēršanas institūcijas paziņojumā.
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Jauns.lv jau ziņoja, ka PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP drošības komanda paziņoja, ka drošības labojumus izlaidīs trešdien plkst. 17 pēc Latvijas laika.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Minēto ievainojamību dēļ apturēta vai traucēta piekļuve arī daudzām ārvalstu mājaslapām visā pasaulē.