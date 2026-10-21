Saeimā aicina ieviest plānu, kā rīkoties, ja nestrādā tiesību aktu resursi
Saeimai un valdībai būtu jāvienojas par skaidru rīcības algoritmu gadījumiem, kad tiesību aktus nav iespējams izsludināt, lai cilvēki un atbildīgās institūcijas zinātu, kā šādās situācijās rīkoties, paziņoja Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins (JV).
Kā liecina informācija "Latvijas Vēstneša" tīmekļvietnē, lai izvairītos no iespējamiem kiberdrošības riskiem, kas saistīti ar kritisku ievainojamību PHP programmatūrā, slēgtas VSIA "Latvijas vēstnesis" uzturētās mājaslapas un mobilās lietotnes - "Vestnesis.lv", "Likumi.lv", "Lvportals.lv" un "Juristavards.lv".
Komentējot digitālo resursu piekļuves ierobežojumus, Judins situāciju raksturoja kā ārkārtēju gadījumu. Viņš norādīja, ka izsludināšanas būtība ir nodrošināt ikvienam iespēju iepazīties ar tiesību aktu. Ja šāda iespēja ir liegta un tas rada kādas sekas, situācija, viņaprāt, jāinterpretē cilvēkam par labu.
Judina interpretācijā, ja cilvēkiem tiesību akta neizsludināšanas dēļ nebija iespējas uzzināt par jauniem pienākumiem, no viņiem nevar prasīt šo pienākumu izpildi. Savukārt, no otras puses, ja cilvēkam rodas kādas tiesības un viņš atsaucas uz to, ka likums bijis spēkā, arī šāda situācija būtu jāvērtē cilvēkam par labu.
Vienlaikus Judins uzsvēra, ka jāvērtē iespējamās praktiskās sekas. Piemēram, viņš apšaubīja, ka likuma par personas atzīšanu par Latvijas pilsoni publicēšana dienu vēlāk izraisītu sūdzības par to, ka pilsonība bija jāatzīst agrāk. Kopumā viņš neprognozēja, ka šādos gadījumos rastos daudz praktisku problēmu.
Runājot par tiesību aktiem, kas paredz sodus, Judins skaidroja, ka neizsludinātu regulējumu par lielāku soda apmēru nevar piemērot par izdarītu darbību.
Sarežģītāka situācija, viņaprāt, varētu rasties saistībā ar neatliekamām darbībām, piemēram, nepieciešamību apturēt kādu procesu vai izbeigt noteiktu rīcību. Kā hipotētisku piemēru viņš minēja lēmumu slēgt robežu, kas būtu pieņemts, bet nebūtu izsludināts. Šādā gadījumā rastos jautājums, kā rīkoties robežsargiem, kuri jau būtu gatavi darbam atbilstoši izmaiņām, lai gan juridiski jaunais regulējums vēl nebūtu piemērojams.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja izsludināšana nav notikusi nevienā no paredzētajiem veidiem, likums juridiski nav spēkā, norādīja Judins. Lielākas neskaidrības varētu rasties, ja portāls nedarbotos vairākas dienas, bet jaunais regulējums būtu nepieciešams neatliekamai rīcībai.
Komentējot iespēju likumu izsludināt, to nolasot sabiedriskajā medijā, Judins aicināja domāt arī par krīzes vai ārkārtas situāciju, kurā nedarbotos sabiedriskie mediji. Viņš atgādināja, ka agrāk tiesību aktus publicēja drukātā laikrakstā un žurnālā, taču vienlaikus apšaubīja, ka visu likumu pieejamību papīra formātā šobrīd būtu iespējams un vajadzētu atjaunot. Pašreizējā situācija, viņaprāt, ir signāls Saeimai un valdībai apspriest šādus risksus, lai attiecīgajā situācijā būtu skaidrs rīcības algoritms.
Savukārt konstitucionālo tiesību eksperts, Finanšu nozares asociācijas vecākais padomnieks juridiskajos jautājumos Edgars Pastars aģentūrai LETA norādīja, ka no viņa pašreizējās uzturēšanās vietas Latvijas likumu teksti nav pieejami. Kopumā viņš šo situāciju vērtēja kā ļoti sliktu.
Pastars atgādināja, ka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā paredzēta iespēja likumu izsludināt, to nolasot sabiedriskajā medijā.
Šā likuma 8. pants paredz, ka ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs var izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Ja tas nav pieejams, likumu var nolasīt citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī pēc izsludinātāja izvēles.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pastars norādīja, ka spēkā stāšanās ir atkarīga no konkrētā tiesību akta un tajā paredzētā termiņa. Viņš minēja gan spēkā stāšanos nākamajā dienā pēc publicēšanas, gan gadījumus, kad tiesību aktā noteikts konkrēts spēkā stāšanās datums.
Runājot par tiesību aktu, kurā noteikts konkrēts datums un kurš jau iesniegts izsludināšanai, Pastars pieļāva vēlāku izsludināšanu, norādot, ka spēkā stāšanās var pagaidīt kādu dienu.
Vienlaikus eksperts uzsvēra, ka pašreizējā likumu tekstu nepieejamība nenozīmē, ka tagad neviens nezina Krimināllikumu, jo tas ir izsludināts jau sen. Galvenā problēma, viņaprāt, būtu tad, ja rīt vai parīt kāds tiesību akts būtu jāizsludina steidzami.
Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta direktore Ilze Leimane, lūgta komentēt, kas notiks, ja piekļuve oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis" ceturtdien netiks atjaunota, aģentūrai LETA atbildēja, ka tādiem gadījumiem likumā ir paredzēti alternatīvi varianti. Tomēr pagaidām viss liecina, ka "Latvijas Vēstneša" mājaslapas darbība ceturtdien tiks atjaunota un oficiālās izziņošanas procesu šis globālais incidents neietekmēs.
Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Latvijā tiek pakāpeniski atjaunota piekļuve valsts iestāžu mājaslapām, kuras bija slēgtas PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ, novēroja aģentūra LETA.
Neilgi pēc plkst. 22 piekļuve bija atjaunota visām mājaslapām tīmekļvietņu vienotajā platformā (TVP). Līdz ar to atsāka darboties ministriju un dažādu valsts iestāžu un dienestu mājaslapas, tajā skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta lapa, vietne "112.lv", Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Valsts policijas tīmekļvietnes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols tviterī ziņoja, ka TVP ietilpstošo tīmekļa vietņu darbība ir atjaunota, bet citas atsevišķas lapas vēl var nebūt pieejamas.
Tomēr, kā novēroja LETA, ap plkst. 23.15 joprojām nav pieejamas VSIA "Latvijas Vēstnesis" uzturētās mājaslapas un mobilās lietotnes, tajā skaitā oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" un portāls "Likumi.lv".
Kā ziņots, PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu, novēroja aģentūra LETA.
Sākotnēji kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi TVP, lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
Līdz ar piekļuves apturēšanu TVP virkne Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu nebija pieejamas ne Latvijā, ne ārvalstīs.
Kā informēja "Cert.lv", PHP izstrādātāji ir publicējuši arī ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, ir jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī privātā sektora uzņēmumi tiek aicināti nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus. Īpaša uzmanība jāpievērš publiski pieejamām mājaslapām, interneta veikaliem, klientu portāliem un citām biznesam kritiskām sistēmām. Uzņēmumiem nepieciešams sazināties ar saviem informācijas tehnoloģiju uzturētājiem vai hostinga pakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos par izmantotajām PHP versijām un nepieciešamo atjauninājumu ieviešanu.
"Cert.lv" uzsver, ka kritisku ievainojamību gadījumā būtiska ir savlaicīga un koordinēta rīcība. Preventīvi piekļuves ierobežojumi ir pagaidu aizsardzības pasākums, savukārt operatīva drošības atjauninājumu uzstādīšana ir būtiska gan valsts, gan privātā sektora informācijas sistēmu drošībai un digitālo pakalpojumu nepārtrauktībai, pausts kiberincidentu novēršanas institūcijas paziņojumā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP drošības komanda paziņoja, ka drošības labojumus izlaidīs trešdien plkst. 17 pēc Latvijas laika.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Minēto ievainojamību dēļ apturēta vai traucēta piekļuve arī daudzām ārvalstu mājaslapām visā pasaulē.