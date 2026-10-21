Soctīklos ļaudis neizpratnē par LSM: iestādes ar 61 miljonu eiro gada budžetu mājaslapa "pazuda" reālas kiberkrīzes apstākļos
Trešdienas otrajā pusē Latvijas iedzīvotājus pārsteidza nespēja piekļūt daudzām kritiski svarīgajām valsts pārvaldes iestāžu mājas lapām. Viena no pirmajām nepieejamajām bija Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) mājaslapa, kurā tika publicēts paziņojums par slēgšanu uz laiku kiberdrošības risku dēļ.
Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV trešdien publicējis brīdinājumu par to, ka PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas. Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
Pēc tam Ministru kabinets paziņoja, ka saistībā ar globāli atklātām kritiskām PHP programmatūras ievainojamībām uz laiku apturēta tīmekļvietņu vienotās platformas (TVP) darbība. Tādējādi mēģinot, piemēram, atvērt policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai glābšanas dienesta mājaslapas, lietotājus gaidīja vilšanās.
Trešdienas vēlā vakarā tika atjaunota piekļuve visām mājaslapām TVP un plkst. 22.57 tika atjaunota arī portāla “lsm.lv” darbība. Tomēr šīs mājaslapas vairākas stundas ilgusī nepieejamība radīja neizpratni sociālo mediju lietotāju vidū, ņemot vērā tā būtību kā informācijas avotu krīzes situācijās, kā arī dāsno ikgadējo finansējumu 61 miljona eiro apmērā.
Krīzēs meklējiet informāciju LSM, viņi teica. Būs jautri, viņi teica. 🤡 https://t.co/aZLpwIioJO— LSM pret Latviju (@LSMpretLATVIJU) October 21, 2026
“Krīzēs meklējiet informāciju LSM, viņi teica. Būs jautri, viņi teica,” ironizēja kāds lietotājs. “Sis ir apbrīnojami! Un iztēlojamies sādus pazinojumus X stundā. Pretinieks tagad zin ar ko sākt. Un skaidri zina, ka neviens nekam nav gatavs. Katrs paliekam savās vietās!!!” [saglabāta autora ortogrāfija] pukojās cits.
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Cits komentētājs atcerējās darbību krietni sliktāks apstākļos: “Barikāžu laikā Latvijas Radio bija uzbūvējis veselu rezerves raidstaciju slepenā vietā. To paveica radio inženieri entuziasti ar Aigaru Semēvicu priekšgalā par saviem līdzekļiem. Bet tagad bagātais LSM nevar palaist vienu vienkāršu rezerves mājaslapu, kurā būtu kaut minimāla informācija, kas notiek!”
“Mani fascinē šis bērnudārzs un tehnoloģiskais idiotisms… Citādi, neviens neko nemaina, līdz netiek kārtīgi izčakarēts. Un izčakarēti tiek visi, sevišķi tie, kas jauc citiem galvas un gudrām sejām saka, ka viss kārtībā. Negribu biedēt, bet no savas pētniecības pieredzes varu teikt tikai vienu – ir jau ļoti traki, bet būs vēl trakāk. Un te nav pie vainas mākslīgais intelekts, tie ir stulbie cilvēki,” ar bēdīgu prognozi dalās cits.