Latvija atgūstas: pakāpeniski atjauno piekļuvi valsts iestāžu mājaslapām, "lsm.lv" joprojām nestrādā
Trešdienas vakarā Latvijā tiek pakāpeniski atjaunota piekļuve valsts iestāžu mājaslapām, kuras bija slēgtas PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ.
Neilgi pēc plkst. 22 piekļuve bija atjaunota visām mājaslapām tīmekļvietņu vienotajā platformā (TVP). Līdz ar to atsāka darboties ministriju un dažādu valsts iestāžu un dienestu mājaslapas, tajā skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta lapa, vietne "112.lv", Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Valsts policijas tīmekļvietnes.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols tviterī ziņoja, ka TVP ietilpstošo tīmekļa vietņu darbība ir atjaunota, bet citas atsevišķas lapas vēl var nebūt pieejamas.
Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa informēja, ka TVP darbība ir atjaunota no Latvijas interneta resursiem, līdz ar to tagad platformā izvietotās valsts un pašvaldību tīmekļvietnes atkal ir pieejamas apmeklētājiem Latvijā. Turpretim no ārvalstīm piekļuve tīmekļvietnēm vēl ir ierobežota un darbība tiek uzraudzīta.
Krastiņa atzīmēja, ka PHP ievainojamību dēļ TVP netika ietekmēta. TVP darbība iepriekš tika uz laiku apturēta, reaģējot uz pasaulē atklātajām divām kritiskām PHP programmatūras ievainojamībām. Šāds lēmums tika pieņemts, lai pasargātu platformā izvietotās tīmekļvietnes no iespējamiem kiberuzbrukumiem.
Kā novēroja LETA, ap plkst. 22.45 joprojām nav pieejamas VSIA "Latvijas Vēstnesis" uzturētās mājaslapas un mobilās lietotnes, tajā skaitā oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" un portāls "Likumi.lv". Tāpat aizvien nav atjaunota Latvijas Sabiedriskā medija un Latvijas Radio mājaslapu darbība.
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Kā ziņots, PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu.
Sākotnēji kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi TVP, lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
Līdz ar piekļuves apturēšanu TVP virkne Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu nebija pieejamas ne Latvijā, ne ārvalstīs.
Kā informēja "Cert.lv", PHP izstrādātāji ir publicējuši arī ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, ir jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.
Arī privātā sektora uzņēmumi tiek aicināti nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus. Īpaša uzmanība jāpievērš publiski pieejamām mājaslapām, interneta veikaliem, klientu portāliem un citām biznesam kritiskām sistēmām. Uzņēmumiem nepieciešams sazināties ar saviem informācijas tehnoloģiju uzturētājiem vai hostinga pakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos par izmantotajām PHP versijām un nepieciešamo atjauninājumu ieviešanu.
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"Cert.lv" uzsver, ka kritisku ievainojamību gadījumā būtiska ir savlaicīga un koordinēta rīcība. Preventīvi piekļuves ierobežojumi ir pagaidu aizsardzības pasākums, savukārt operatīva drošības atjauninājumu uzstādīšana ir būtiska gan valsts, gan privātā sektora informācijas sistēmu drošībai un digitālo pakalpojumu nepārtrauktībai, pausts kiberincidentu novēršanas institūcijas paziņojumā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP drošības komanda paziņoja, ka drošības labojumus izlaidīs trešdien plkst. 17 pēc Latvijas laika.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Minēto ievainojamību dēļ apturēta vai traucēta piekļuve arī daudzām ārvalstu mājaslapām visā pasaulē.