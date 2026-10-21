Totāla paralīze: nestrādā kritiski svarīgo valsts iestāžu mājaslapas
Trešdienas vakarā nav iespējams piekļūt daudzu kritiski svarīgo Latvijas valsts iestāžu mājaslapām. Ministru kabinets paziņojis, ka saistībā ar globāli atklātām kritiskām PHP programmatūras ievainojamībām uz laiku apturēta tīmekļvietņu vienotās platformas (TVP) darbība. Tādējādi mēģinot, piemēram, atvērt policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai glābšanas dienesta mājaslapas, lietotājus gaida vilšanās.
Kā novēroja portāls "Jauns.lv", šobrīd nevar atvērt ne Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ne Valsts policijas, ne Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ne Aizsardzības ministrijas, ne Iekšlietu ministrijas, ne Nacionālo bruņoto spēku, ne daudzu citu kritiski svarīgo valsts iestāžu mājas lapas. Parādās vai nu lakonisks paziņojums "Tehnisku iemeslu dēļ šī tīmekļvietne pašlaik nav pieejama. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Lūdzu, mēģiniet vēlāk!" vai lapa neatveras vispār.
Latvijā novēroti atsevišķi, pārsvarā automatizēti mēģinājumi izmantot PHP programmatūras ievainojamības uzbrukumos gan privātā sektora, gan valsts informācijas sistēmām, taču tie nav bijuši sekmīgi, Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" sacīja kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns.
Aģentūra LETA vēsta, ka jau novērotie uzbrukumu mēģinājumi pārsvarā ir automatizēti - tos veic boti, kas pielāgoti ievainojamību izmantošanai. Lai gan pagaidām mēģinājumi nav bijuši sekmīgi, Teivāns pieļāva, ka uzbrukums kādam mazāk aizsargātam resursam varētu izdoties, bet tas būšot redzams tuvākajās dienās. Viņš uzsvēra, ka patlaban nav krīzes un tiek veikti preventīvie pasākumi, lai to nepieļautu.
Pēc viņa teiktā, Latvijā ir ap 6000 digitālo resursu, kurus minētās ievainojamības potenciāli varētu ietekmēt. Publiskajā sektorā tādu ir vairāki simti, un ar to uzturētājiem tiek strādāts prioritāri. Savukārt pasaulē potenciāli ietekmējamo resursu skaits mērāms miljonos.
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Teivāns skaidroja, ka šajā gadījumā satraucošs ir ietekmes tvērums, jo PHP tiek ļoti plaši izmantota. Apdraudēti var būt gan, piemēram, interneta veikali, gan valsts informācijas sistēmas. Runājot par atbildīgo institūciju informēšanu, Teivāns norādīja, ka detalizētāka apsteidzošā informācija no programmatūras izstrādātāja kļuvusi zināma tikai šodien. Tiklīdz tā saņemta, informētas atbildīgās institūcijas. Resursu uzturētāji aktīvi veic aizsardzības pasākumus. Daļa izvēlas pilnībā apturēt piekļuvi saviem resursiem, savukārt citi piemēro mazāk ierobežojošus pasākumus, stāstīja Teivāns.
Kā ziņots, PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
Lai pasargātu valsts informācijas sistēmas no iespējamiem kiberuzbrukumiem, vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ierobežota piekļuve no ārvalstīm, pavēstīja "Cert.lv". Piekļuve ierobežota apzināti un mērķtiecīgi, lai pasargātu valsts informācijas sistēmas no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā norāda "Cert.lv", "šie preventīvie drošības pasākumi tiks piemēroti selektīvi, lai mazinātu apdraudējumu un nodrošinātu drošības atjauninājumu savlaicīgu ieviešanu".
Paredzams, ka iedzīvotājus, kuri valsts digitālajiem pakalpojumiem piekļūst no Latvijas, šie ierobežojumi neietekmēs. Savukārt ārvalstīs esošajiem piekļuves ierobežojumi varētu būt spēkā līdz pirmdienai, 26. oktobrim, atkarībā no drošības atjauninājumu ieviešanas gaitas. "Cert.lv" rīcībā patlaban nav ziņu, ka Latvijā kāda informācijas sistēma būtu kompromitēta, izmantojot minētās ievainojamības.
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PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa aģentūru LETA informēja, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi tīmekļvietņu vienotajai platformai. Tādējādi līdz ievainojamību novēršanai nebūs pieejamas virknes valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapas, tai skaitā nav pieejama arī vietne "president.lv".
Latvijā uz laiku apturēta arī Latvijas Radio mājaslapas, mobilās lietotnes un Latvijas Sabiedriskā medija portāla "Lsm.lv" darbība.