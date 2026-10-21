Dīzeļdegviela noplūdusi "Viršu" degvielas uzpildes stacijā Sarkandaugavā
Trešdien degvielas piegādes laikā "Viršu" degvielas uzpildes stacijā Rīgā, Sarkandaugavā, tehniskas kļūmes dēļ notikusi dīzeļdegvielas noplūde, apstiprināja uzņēmums.
Noplūde operatīvi apturēta, nekavējoties piesaistot atbildīgos dienestus un veicot nepieciešamos drošības pasākumus.
Sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem turpinās izlijušās degvielas savākšana un teritorijas sakopšana. Degvielas uzpildes stacija turpina klientu apkalpošanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēja, ka izsaukums uz degvielas uzpildes staciju Tvaika ielā tika saņemts plkst. 12. Ierodoties teritorijā, konstatēts, ka notikusi degvielas noplūde. Ugunsdzēsēji ierobežoja teritoriju un ar absorbentu izveidoja apvaļņojumu. Degvielas savākšanu un turpmākos darbus veica atbildīgā uzņēmuma pārstāvji.
Darbu notikuma vietā VUGD noslēdza plkst. 13.30. Uzņēmumā norāda, ka situācijas risināšanā iesaistījies VUGD, "Viršu" tehniskais serviss, kā arī Valsts vides dienests.