Paralizēta portāla lsm.lv, kā arī Latvijas Radio mājaslapas un mobilās lietotnes darbība
Foto: Zane Bitere/LETA
Latvijas radio ēka Doma laukumā.
Sabiedrība

Paralizēta portāla lsm.lv, kā arī Latvijas Radio mājaslapas un mobilās lietotnes darbība

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Trešdien darbību uz laiku pārtraucis Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) portāls lsm.lv, kā arī Latvijas Radio mājaslapa un mobilā lietotne.

Paralizēta portāla lsm.lv, kā arī Latvijas Radio m...

Šādu lēmumu LSM skaidro kā nepieciešamību, lai izvairītos no iespējamiem kiberdrošības riskiem un reaģējot uz globāli izziņotu kritisku drošības apdraudējumu PHP programmēšanas valodā.

Mēģinot atvērt lsm.lv mājaslapu, parādās lakonisks paziņojums. Savukārt Latvijas Radio mājaslapa neatveras vispār.

Lsm.lv mājaslapa
Lsm.lv mājaslapa

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