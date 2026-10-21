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Sabiedrība
Šodien 17:59
Paralizēta portāla lsm.lv, kā arī Latvijas Radio mājaslapas un mobilās lietotnes darbība
Trešdien darbību uz laiku pārtraucis Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) portāls lsm.lv, kā arī Latvijas Radio mājaslapa un mobilā lietotne.
Šādu lēmumu LSM skaidro kā nepieciešamību, lai izvairītos no iespējamiem kiberdrošības riskiem un reaģējot uz globāli izziņotu kritisku drošības apdraudējumu PHP programmēšanas valodā.
Mēģinot atvērt lsm.lv mājaslapu, parādās lakonisks paziņojums. Savukārt Latvijas Radio mājaslapa neatveras vispār.
Lsm.lv mājaslapa