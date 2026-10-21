Divu zēnu nāve Pļavniekos: tēvam par ieroča glabāšanas pārkāpumiem piespriež cietumsodu
Tiesa piespriedusi divu gadu cietumsodu un 220 stundas sabiedriskā darba Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbiniekam, kura dēls pērn Pļavniekos ar tēva ieroci nejauši iešāva draugam un pēc tam arī pats sev galvā, kā rezultātā abi bērni gāja bojā.
Prokuratūrā norādīja, ka prokurore iepazīsies ar pilnā sprieduma motīviem un pēc tam izlems, vai par to iesniegt apelācijas protestu. Tiesas debatēs prokurore lūdza tiesu apsūdzētajam piespriest trīs gadu un astoņu mēnešu cietumsodu.
Jau ziņots, ka personai apsūdzība tika celta pēc diviem Krimināllikuma pantiem - par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas glabāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tas izraisījis smagas sekas, un par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas.
Kā norādīja prokuratūrā, personai bija nepieciešamā atļauja gan ieroča, gan munīcijas glabāšanai, taču tika atrastas arī divas citiem ieročiem paredzētas patronas, kuru glabāšanai nebija atļaujas.
Apsūdzētais, zinot, ka viņam izsniegtā šaujamieroča glabāšanas atļauja nosaka un uzliek pienākumus ievērot valsts noteiktās drošības prasības šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas glabāšanā, pārkāpa Ieroču aprites likuma normu un Ministru kabineta noteikumu par ieroču un munīcijas apriti normu, uzskata prokuratūra.
Apsūdzētais atstāja dzīvoklī izmeklēšanas laikā precīzi nenoskaidrotā vietā atslēgas no seifa, līdz ar to nenodrošinot, ka citas personas nevar piekļūt seifam. Tādā veidā seifa atslēgas kļuva pieejamas mazgadīgām personām - apsūdzētā dēlam un viņa klasesbiedram -, kuras piekļuva tajā glabātajai munīcijai un šaujamierocim, norāda prokuratūra.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka mazgadīgais, nevērīgi un neuzmanīgi rīkojoties ar šaujamieroci, izdarīja šāvienu klasesbiedra virzienā, pēc kā virzīja šaujamieroci ar stobru pret savu pieri un izdarīja šāvienu, kā rezultātā iestājās abu bērnu nāve, pastāstīja prokuratūrā.
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Jau ziņots, ka lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Iekšējās drošības birojs (IDB). Tas iepriekš paziņojumā medijiem vēstīja, ka IDB lietā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru veicis "apjomīgu izmeklēšanu, pierādījumu iegūšanu un pārbaudi notikušā faktisko apstākļu noskaidrošanai". Bijušas noteiktas vairākas "sarežģītas un izpildes ziņā laikietilpīgas ekspertīzes". Izmeklētājiem sākotnēji nav bijuši skaidri notikuma faktiskie apstākļi, bet izmeklēšanas laikā rekonstruētas bērnu dienas gaitas un nāves iestāšanās apstākļi.
Pabeidzot šo izmeklēšanu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par nonāvēšanu, jo "konstatēti kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi". Kriminālprocesa likumā uzskatīti vairāki šādi apstākļi, piemēram, ja persona, kura saucama pie kriminālatbildības, ir mirusi.
Iepriekš vēstīts, ka 2025. gada 7. februārī Rīgā kādā Pļavnieku daudzdzīvokļu nama dzīvoklī tika atrasti divi 2012. gadā dzimušu zēnu līķi ar šautām brūcēm.