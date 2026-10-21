Video radaru iepirkuma lietā Krapsim piespriež 11 700 eiro sodu; viņš spriedumu pārsūdzēs
Rīgas pilsētas tiesa atzinusi par vainīgiem Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku Normundu Krapsi un policijas amatpersonu Andri Locu dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un piespriedusi viņiem naudas sodus.
Krapsim piemērots 11 700 eiro naudas sods, savukārt Locam - 4680 eiro sods. Krapsis teica, ka spriedumu noteikti pārsūdzēs Rīgas apgabaltiesā, jo sevi par vainīgu neatzīst. Viņaprāt, pirmās instances tiesa nav ieklausījusies viņa argumentos par nepamatoto apsūdzību.
Prokuratūrā teica, ka prokurore Agnese Indriksone ir patiesi gandarīta par tiesas pasludināto saīsināto nolēmumu, jo uzskatot, ka ar šādu nolēmumu lietā neapšaubāmi ir panākts taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums. Lai gan tiesa abiem apsūdzētajiem noteica nedaudz mazāku sodu, nekā prokurore bija lūgusi, kopumā nolēmumu viņa vērtējot pozitīvi.
Prokurore uzskata, ka šim nolēmumam būtu jākalpo par piemēru tam, ka valsts amatpersonu dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgās interesēs un prettiesiska informācijas izpaušana - kas ietekmē valsts līdzekļu racionālu izlietojumu un grauj gan iestādes reputāciju un prestižu, gan ietekmē iepirkuma sistēmas normālu funkcionalitāti - nav pieļaujama. "Tas ir pareizs signāls, ka tas netiks atstāts bez ievērības un par šādiem pārkāpumiem nāksies atbildēt likumā noteiktajā kārtībā," norādījusi prokurore.
Jau ziņots, ka Krapsis šajā lietā apsūdzēts par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, bet Locs - par dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanu.
Prokuratūrā iepriekš informēja, ka, saskaņā ar apsūdzību, viena amatpersona ar otras amatpersonas atbalstu prettiesiski panāca, ka Valsts policija ar kādu uzņēmumu 2018. gadā noslēdza līgumu par video radaru iegādi, kurā ietverti uzņēmumam izdevīgi nosacījumi.
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Valsts policijas priekšniekam tika iesniegta iepērkamo video radaru tehniskā specifikācija, kas jau sākotnēji pilnībā atbilda viena uzņēmuma piedāvātajiem video radariem, tādējādi panākot to virzīšanu iepirkuma procedūrai, kas liedza iespēju pretendentiem brīvi konkurēt savā starpā. Turklāt viena policijas amatpersona apsūdzēta arī par to, ka pirms iepirkuma konkursa izsludināšanas izpauda neizpaužamas ziņas konkursa pretendentam.
Krapsis iepriekš teica, ka uztur jau iepriekš publiski pausto viedokli, proti, dienesta laikā Valsts policijā viņš nav rīkojies prettiesiski, kas būtu par pamatu šādai prokuratūras uzrādītajai apsūdzībai. "Vienmēr esmu aizstāvējis sava dienesta intereses un cīnījies par to, lai policijas rīcībā būtu labākais un kvalitatīvākais tehniskais aprīkojums," norādīja Krapsis.
Krapsim neesot skaidra apsūdzības būtība, jo, pēc viņa teiktā, Valsts policija iepirkuma procesā ir iegādājusies iespējami labāko un kvalitatīvāko tehnisko aprīkojumu, kāds bijis pieejams. Iepirktie rokas lāzera tipa radari "Tru Cam II" tolaik bija vienīgie leģitīmi lietojamie radari Latvijā, jo tikai šiem konkrētajiem radariem bija izsniegts tipa apstiprinājums. Jebkuru citu lāzera tipa radaru izmantošana Latvijā nebūtu atļauta. Bijusī policijas amatpersona pauda cerību, ka tiesa objektīvi izvērtēs lietā esošos faktus un pieņems taisnīgu spriedumu. Citā lietā Krapsim un vēl citām policijas amatpersonām celtas apsūdzības par iespējamām nelikumībām policijas formastērpu iepirkumā. 2021. gada vasarā Krapsis devās izdienas pensijā.