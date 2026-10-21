Latvijā strauji dubultojies pneimoniju skaits; brīdina par gripas un vīrusu viļņa tuvošanos
Latvijā turpinās pakāpenisks saslimstības pieaugums ar gripu un citām akūtām elpceļu infekcijām, turklāt aizvadītajā nedēļā aptuveni divas reizes palielinājusies saslimstība ar pneimoniju, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Pagājušajā nedēļā gripa klīniski noteikta vidēji 7,9 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju, salīdzinot ar 6,4 gadījumiem iepriekšējā nedēļā un 3,9 gadījumiem sezonas sākumā. Savukārt saslimstība ar citām akūtām elpceļu infekcijām nedēļas laikā pieaugusi par 13%, sasniedzot 1308,2 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Īpaši straujš pieaugums vērojams saslimstībā ar pneimoniju – no 13 līdz 26,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.
Laboratoriskās uzraudzības dati liecina, ka gripas vīruss apstiprināts 4,4% izmeklēto paraugu. Vienlaikus Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars nedēļas laikā samazinājies no 4,4% līdz 2,5%, bet respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) klātbūtne apstiprināta 0,4% paraugu. Monitoringa slimnīcās ar smagu akūtu respiratoru infekciju stacionēto pacientu īpatsvars nedaudz pieaudzis, sasniedzot 3,2%, turklāt vairāk nekā puse jeb 51,8% no šiem pacientiem ir vecumā no 65 gadiem.
SPKC atgādina, ka piemērotākais laiks vakcinācijai pret gripu ir oktobra beigas un novembris. Šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts.
Bērniem riska grupās no divu līdz 17 gadu vecumam jau ir pieejama un ārstniecības iestādēm piegādāta intranazālā vakcīna "Fluenz", savukārt senioriem no 60 gadu vecuma un personām ar imūnsupresiju turpinās vakcinācija ar valsts apmaksāto "Efluelda". Pārējām riska grupām, tostarp pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām paredzēto vakcīnu "Vaxigrip", Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim.
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Vienlaikus ārstniecības iestādēm jau ir piegādātas pielāgotās Covid-19 vakcīnas "Comirnaty XFG", kas ikvienam iedzīvotājam pieejamas bez maksas. Abas vakcīnas pret gripu un Covid-19 var saņemt vienlaikus viena ārsta apmeklējuma laikā.
Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) "E-veselības" datiem, līdz 15. oktobrim Latvijā reģistrētas 7443 vakcinācijas pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātām vakcīnām, kā arī 999 vakcinācijas pret Covid-19. Riska grupu pacienti par vakcinācijas iespējām aicināti interesēties savās ģimenes ārstu praksēs.
Speciālisti iedzīvotājiem atgādina par nepieciešamību ievērot higiēnu, regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas un saslimšanas gadījumā palikt mājās, īpaši pasargājot seniorus, grūtnieces un cilvēkus ar hroniskām slimībām.