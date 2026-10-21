Starptautiskā foruma Techritory ietvaros paraksta memorandu par sadarbību inovācijās un zemūdens tehnoloģiju testēšanā un ieviešanā Rīgas ostā
Šodien, 21. oktobrī, starptautiskā foruma Techritory 2026 ietvaros Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrība LVR Flote parakstīja sadarbības memorandu ar SUBmerge Baltic – vadošo autonomo zemūdens sistēmu ražotāju Baltijā. Memorands paredz stiprināt sadarbību jūrniecības inovācijās, jaunu autonomo zemūdens tehnoloģiju testēšanā un pielietojumā gultnes mērījumu veikšanā un zemūdens infrastruktūras apsekošanā, paredzot iespēju šos risinājumus jau drīzumā izmantot Rīgas ostā un citās.
“Mums ir svarīgi, ka tieši Rīgas osta var būt vieta, kur attīstīties gan vietējiem, gan starptautiskiem inovāciju uzņēmumiem un testēt savas radītās tehnoloģijas reālos ostas darbības apstākļos. Apvienojot uzņēmumu inovāciju potenciālu, ostas praktisko pieredzi, infrastruktūru un jūrniecības nozares speciālistu kompetenci, mēs palīdzam radīt izcilus, starptautiski konkurētspējīgus risinājumus, kas veicina ostu darbības drošību un efektivitāti gan Latvijā, gan citviet Eiropā,” šodien klātesot memoranda parakstīšanā, uzsvēra Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Sadarbība apvienos LVR Flote pieredzi un kompetenci ostu tehnisko pakalpojumu nozarē ar SUBmerge Baltic izstrādātajām autonomajām zemūdens sistēmām, robotikas un sensoru tehnoloģijām. Memorands veidos pamatu kopīgu pētniecības un attīstības projektu īstenošanai, kā arī tehnoloģiju testēšanai un izmēģinājumiem.
Sadarbības ietvaros abas organizācijas iecerējušas attīstīt, testēt un ieviest jaunus risinājumus, tostarp autonomus zemūdens uzmērīšanas risinājumus, pilnveidot zemūdens datu iegūšanu ostu infrastruktūras apsekošanai, kuģu korpusu apsekošanai, īpašu uzmanību pievēršot arī efektīvai zināšanu un resursu izmantošanai.
Starptautiskā foruma Techritory ietvaros paraksta memorandu par sadarbību inovācijās un zemūdens tehnoloģiju testēšanā un ieviešanā Rīgas ostā
Tāpat memorands paredz dalību starptautiskos tehnoloģiju pētniecības un attīstības projektos, stiprinot Latvijas līderpozīcijas tehnoloģiju attīstībā jūrniecības nozarē, kā arī risinājumu attīstīšanu citiem Eiropas tirgiem, radot iespējas veiksmīgi pārbaudīto tehnoloģiju plašākai ieviešanai un abu organizāciju eksporta potenciāla stiprināšanai.
LVR Flote ir Rīgas brīvostas pārvaldes meitas kompānija, kas ir visaptverošu ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs ar būtisku lomu Rīgas ostas infrastruktūras uzturēšanā un darbības nodrošināšanā. Attīstot publiskā un privātā sektora sadarbību, LVR Flote veicina inovāciju ieviešanu ostu tehniskajos pakalpojumos, tādējādi sekmējot Latvijas ostu efektivitāti un konkurētspēju.
Starptautiskais digitalizācijas un savienojamības forums Techritory 2026 šogad notiek jau devīto reizi, pulcējot vairāk nekā 1000 tehnoloģiju nozares līderu, uzņēmēju, ekspertu un politikas veidotāju no dažādām pasaules valstīm. Šī gada foruma centrālā tēma ir Eiropas datu un digitālās infrastruktūras aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot drošai savienojamībai, tehnoloģiju attīstībai un kritiskās infrastruktūras noturībai.
Foruma ietvaros divu dienu garumā darbosies arī Rīgas ostas izstāžu stends, kur, lai izceltu Latvijas tehnoloģisko potenciālu un veicinātu jaunu starptautisku partnerību un kontaktu veidošanu, tiek demonstrētas LVR Flote, gan partneru SPARK BOT, SUBmerge Baltic un HARDMODE radītās inovatīvās tehnoloģijas drošākai un efektīvākai ostu darbībai.