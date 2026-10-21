Avārijā uz Rīgas apvedceļa iesaistītas vairākas automašīnas; satiksme apgrūtināta
Foto: sadursme.lv
Avārijā uz Rīgas apvedceļa iesaistītas vairākas automašīnas.
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Avārijā uz Rīgas apvedceļa iesaistītas vairākas automašīnas; satiksme apgrūtināta

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Uz Rīgas apvedceļa (A4) pie Upeslejām, Ropažu novadā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas vairākas automašīnas. Negadījuma vietā satiksme ir apgrūtināta.

Avārijā uz Rīgas apvedceļa iesaistītas vairākas au...

Latvijas Valsts ceļi informē, ka negadījums noticis uz autoceļa Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) (A4) 11. kilometrā. Satiksme negadījuma vietā tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu.

Sociālajos tīklos publicētajās fotogrāfijās redzams, ka viena automašīna apgāzusies uz sāniem, savukārt cita pēc avārijas nonākusi grāvī. Negadījumā iesaistīti arī citi transportlīdzekļi.

Autovadītājiem, kuri pārvietojas pa šo ceļa posmu, jārēķinās ar iespējamu kavēšanos un jāievēro satiksmes organizācija negadījuma vietā.

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