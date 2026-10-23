Viss būtiskais par lapu nodošanu Ķekavas novadā
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus rudenī savāktās lapas kompostēt savā īpašumā vai bez maksas nodot tam paredzētajās vietās Ķekavā un Baldonē.
Lapas, nododot, jāizber no maisiem un jāatdala no citiem atkritumiem, vēsta norāda Ķekavas novada pašvaldība.
Kur nodot lapas?
Ja nav iespēju dārza atkritumus kompostēt savā īpašumā, savāktās lapas iespējams nogādāt:
- Ķekavā – dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā, Celtnieku ielā 21;
- Baldonē – dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā, Niagāras ielā 1.
Pirms došanās pārbaudiet izvēlētās vietas darba laiku un pieņemšanas nosacījumus. Līdz novembra beigām kompostēšanas vietas strādā piektdienās un sestdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Kā sagatavot lapas nodošanai?
Grābjot, atdaliet no lapām plastmasu, iepakojumus, stiklu un citus sadzīves atkritumus. Lapas drīkst atvest maisos, taču tās jāizber norādītajā vietā, bet tukšie maisi jāpaņem līdzi.
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Kompostēšanas vietās Ķekavas novadā pieņem arī nopļautu zāli, mulču, vecus augus, puķes, nezāles un nelielus zarus – līdz diviem centimetriem diametrā un līdz 50 centimetriem garumā.
Šajās vietās nedrīkst nodot augsni, smiltis, akmeņus, celmus, koku stumbrus, koka iepakojumu, pelnus, grila ogles, mājdzīvnieku pakaišus un kūtsmēslus. Tāpat netiek pieņemti pārtikas atkritumi, tostarp augļi, dārzeņi un to mizas. Dārza atkritumu kompostēšanas vietas nav paredzētas visiem bioloģisko atkritumu veidiem.
Ja apsverat lapu dedzināšanu, izvēlieties kompostēšanu vai nodošanu
Atgādinām: Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi aizliedz atkritumu, tostarp savākto lapu, dedzināšanu.
Izvēlieties kādu no risinājumiem:
- kompostējiet lapas savā īpašumā;
- nogādājiet tās norādītajās nodošanas vietās;
- vienojieties ar atkritumu apsaimniekotāju par bioloģisko atkritumu savākšanu (maksas pakalpojums).
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Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti saskaņot lapu savākšanu un nodošanu ar mājas pārvaldnieku.
Savāktās lapas nedrīkst izvest uz mežu, parku vai citām tam neparedzētām vietām, kā arī ievietot cita īpašuma atkritumu konteineros.
Plašāka informācija par šķirošanu un atkritumu nodošanas iespējām atrodama pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Vide un atkritumu apsaimniekošana”.