Ķekavas slavenākā kastaņa pretendē uz “Eiropas Gada koks Latvijā” titulu
Konkursā “Eiropas Gada koks Latvijā” piedalās Elīzas kastaņa, kas aug Ķekavā, iepretim daudzdzīvokļu mājai Nākotnes ielā 36.
Ķekavā, pretī daudzdzīvokļu namam Nākotnes ielā 36, “Eiropas Gada koks Latvijā” konkursā startē Elīzas kastaņa. To 1988. gada oktobrī iestādīja novadniece Elīza Tetere kopā ar ģimeni. Balsojums par dalībniekiem atvērts līdz 10. novembrim, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Tajā pašā 1988. gada oktobrī, Latvijas Tautas frontes dibināšanas laikā, Elīza ar bērniem un krustdēliem pie savas mājas iestādīja vairākus kastaņkociņus. No trim saglabājies viens — šodien apmēram 12 metrus augsts koks, kas simboliski atspoguļo Atmodas gadu garu un kopienas saliedētību tajā vēsturiskajā brīdī.
Elīza šo koku sauc par Latvijas Tautas frontes kastaņkoku. Stādīšanas brīdis viņai cieši saistās ar Atmodas notikumiem un cerībām uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bērnībā Elīza kopā ar ģimeni tika izsūtīta uz Sibīriju, Latvijā atgriezās 14 gadu vecumā; šī personīgā pieredze piešķir stāstam papildu emocionālu un vēsturisku nozīmi. Piesakot koku konkursam, viņa vēlas saglabāt atmiņas par šo laiku un savas ģimenes pieredzi, nododot tās jaunākajām paaudzēm.
“Eiropas Gada koks Latvijā” izceļ kokus un to ciešo saikni ar cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem, vietējām kopienām. Latvijas balsojuma uzvarētāja stāsts tiks virzīts uz starptautisko konkursu “Eiropas Gada koks”. Iniciatīvu rīko Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība, veicinot sabiedrības uzmanību dabas un kultūras mantojuma mijiedarbei.
Par favorītu var nobalsot līdz 10. novembrim konkursa “Eiropas Gada koks Latvijā” tīmekļvietnē, kur pieejams arī Elīzas kastaņas stāsts: