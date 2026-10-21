Notiks līdz šim plašākās mācības - tūkstošiem NATO karavīru ar smago militāro tehniku dosies uz Latvijas austrumiem
No 26. oktobra līdz 8. novembrim NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā rīkos līdz šim plašākās spēku izvēršanas militārās mācības “Resolute Reforger 2026”, kurās piedalīsies aptuveni 3000 karavīru un 1000 militārās tehnikas vienību.
"“Mācības “Resolute Reforger” ļaus mums apliecināt spēju izvērst kaujas spējīgus spēkus lielos attālumos, nodrošināt to darbību lauka apstākļos, kā arī saglabāt efektīvu vadību, kontroli un sakarus visā mācību norises laikā. Iesaistoties Latvijas aizsardzībā, mūsu panākumi ir atkarīgi arī no spējas darboties ārpus militārās bāzes teritorijas, integrēties ar sabiedrotajiem un turpināt efektīvi sazināties izkliedētā kaujas telpā. Trenējoties realitātei pietuvinātos apstākļos šeit, Latvijā, mēs nodrošinām, ka mūsu karavīri, komandieri un atbalsta sistēmas ir gatavas reaģēt visur un vienmēr, kad tas būs nepieciešams,” uzsver NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā komandieris pulkvedis Deivids Brasārs (David Brassard).
No 26. oktobra līdz 2. novembrim brigādes karavīri un militārā tehnika pa autoceļiem un dzelzceļu pārvietosies no militārās bāzes “Ādaži” un militārās bāzes “Ceri” uz mācību norises vietām Latvijas austrumu daļā. Mācību uzdevumi tiks veikti Ogres, Jēkabpils, Aizkraukles, Daugavpils, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes un Augšdaugavas novados, kā arī Rēzeknes valstspilsētā.
Militāro mācību laikā NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā vienības veiks spēku izvēršanas, apgādes, vadības un sakaru uzdevumus, kā arī pilnveidos sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mācību mērķis ir pārbaudīt brigādes spēju pārvietot, apgādāt un koordinēt vienības lielos attālumos. No 4. līdz 8. novembrim vienības sakops izmantotās mācību teritorijas un atgriezīsies militārajās bāzēs.
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Mācību laikā gaidāma pastiprināta sabiedroto karavīru un militārās tehnikas kustība pa autoceļiem starp militārajām bāzēm “Ādaži” un “Ceri” un mācību norises vietām Ogres, Jēkabpils, Aizkraukles, Daugavpils, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes un Augšdaugavas novados, kā arī Rēzeknes valstspilsētā. Atsevišķos ceļu posmos iespējama īslaicīga satiksmes palēnināšanās.
Visi militārās tehnikas pārvietošanās pasākumi notiks saskaņā ar Latvijas ceļu satiksmes noteikumiem. Iedzīvotāji mācību norises vietās un to tuvumā varēs redzēt karavīrus, kā arī Kanādas Bruņoto spēku CH-146 “Griffon” helikopterus, kas sniegs atbalstu NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā vienībām.