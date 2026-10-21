Daļa iedzīvotāju neapzināti pārmaksā par atkritumu izvešanu. Kā no tā izvairīties?
Daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju maksā vairāk par atkritumu izvešanu, nekā patiesībā nepieciešams. Viens no iemesliem var būt pārāk liels konteineru skaits vai neatbilstošs to izvešanas biežums. Lai risinātu šo problēmu, izveidots jauns atkritumu konteineru plānošanas kalkulators.
Atkritumu apsaimniekotājs "Getliņi" sadarbībā ar pašvaldībām izstrādājis digitālu rīku, kas ļauj aprēķināt konkrētajam īpašumam nepieciešamo atkritumu konteineru skaitu, tilpumu un piemērotāko izvešanas biežumu. Kalkulators galvenokārt paredzēts namu apsaimniekotājiem, taču to var izmantot arī ēku īpašnieki un jaunu dzīvojamo namu plānotāji.
Īpaši aktuāls šis risinājums ir daudzdzīvokļu mājās, kur iedzīvotāji aktīvi šķiro atkritumus. Samazinoties nešķiroto sadzīves atkritumu apjomam, apsaimniekotājiem būtu jāpārskata arī konteineru skaits, tilpums vai izvešanas grafiks. Pretējā gadījumā iedzīvotājiem jāmaksā par pustukšu konteineru izvešanu, lai gan faktiskais atkritumu daudzums ir ievērojami samazinājies.
Atkritumu šķirošana pati par sevi ļauj ietaupīt. Rīgā pareizi sašķirota vieglā iepakojuma, stikla un tekstilmateriālu izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas, savukārt bioloģisko atkritumu izvešana izmaksā par 40% mazāk nekā nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana.
Pašvaldības dati liecina, ka 2025. gadā Rīgā dalīti savākti jau 47% sadzīves atkritumu, kas ir aptuveni divreiz vairāk nekā 2020. gadā. Aprēķināts, ka, šķirojot vieglo iepakojumu un stiklu, rīdzinieki pērn kopumā ietaupījuši vairāk nekā 32 miljonus eiro. Tik daudz būtu izmaksājusi šo atkritumu izvešana, ja tie nonāktu nešķiroto sadzīves atkritumu konteineros.
Jaunais kalkulators pieejams "Getliņu" mājaslapā. Tā sniegtie aprēķini ir orientējoši, tāpēc konteineru skaitu un izvešanas biežumu nepieciešams pielāgot arī faktiskajam atkritumu daudzumam un konteineru piepildījumam.