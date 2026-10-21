Mārupē atvērts jauns sporta laukums
Foto: Mārupes novada pašvaldība
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
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Mārupē atvērts jauns sporta laukums

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Mārupē, Sniķeru ielā 31, pabeigta multifunkcionālā sporta laukuma būvniecība, informē novada pašvaldība.

Mārupē atvērts jauns sporta laukums...

19. oktobrī sporta laukums nodots ekspluatācijā. Iedzīvotāji jau var to izmantot, aktīvi pavadot brīvo laiku un iesaistoties dažādos sporta veidos, vēsta Mārupes novada pašvaldība.

Foto: Mārupes novada pašvaldība
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.

Minilaukums paredzēts futbolam, minifutbolam, basketbolam, florbolam, volejbolam, tenisam, mīkstajam tenisam un badmintonam.

Foto: Mārupes novada pašvaldība
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.

Laukums atvērts visu diennakti, bet pašvaldība aicina ievērot lietošanas noteikumus, saudzēt inventāru un aprīkojumu, kā arī cienīt apkārtējo māju iedzīvotāju mieru, īpaši vēlās vakara un nakts stundās.

Šis jaunais objekts stiprina Mārupes novada sporta infrastruktūru, dodot plašākas iespējas sportot un aktīvi atpūsties netālu no mājām.

Foto: Mārupes novada pašvaldība
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.

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