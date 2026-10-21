Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
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Šodien 15:12
Mārupē atvērts jauns sporta laukums
Mārupē, Sniķeru ielā 31, pabeigta multifunkcionālā sporta laukuma būvniecība, informē novada pašvaldība.
19. oktobrī sporta laukums nodots ekspluatācijā. Iedzīvotāji jau var to izmantot, aktīvi pavadot brīvo laiku un iesaistoties dažādos sporta veidos, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
Minilaukums paredzēts futbolam, minifutbolam, basketbolam, florbolam, volejbolam, tenisam, mīkstajam tenisam un badmintonam.
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.
Laukums atvērts visu diennakti, bet pašvaldība aicina ievērot lietošanas noteikumus, saudzēt inventāru un aprīkojumu, kā arī cienīt apkārtējo māju iedzīvotāju mieru, īpaši vēlās vakara un nakts stundās.
Šis jaunais objekts stiprina Mārupes novada sporta infrastruktūru, dodot plašākas iespējas sportot un aktīvi atpūsties netālu no mājām.
Jaunais sporta laukums iedzīvotājiem pieejams visu diennakti.