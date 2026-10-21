Prezidents reaģē uz skandālu un aicina Saeimu novērst šaubas par Indijas zinātniecei piešķirto pilsonību
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina 14. Saeimu vēl savu pilnvaru laikā novērst jebkuras šaubas, kas saistītas ar Latvijas pilsonības piešķiršanu Indijas zinātniecei Divjai Kananai Višvanatai, un nepieciešamības gadījumā pieņemto likumu pārskatīt.
Kā teikts prezidenta vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS), parlaments 15. oktobrī divos lasījumos pieņēma likumu par Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Tā kā likums tika atzīts par steidzamu ar vairāk nekā divu trešdaļu deputātu balsu vairākumu, Satversmes 75. pants Valsts prezidentam liedz prasīt tā otrreizēju caurlūkošanu. Tādējādi likums ceturtdien, 22. oktobrī, tiks izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Tomēr Rinkēvičs vēstulē uzsver, ka arī gadījumos, kad par ārvalstnieka atzīšanu par pilsoni tiek lemts ar individuālu likumu, tas darāms vienīgi labas likumdošanas ceļā, vērtējot sabiedrības ieguvumu. Pēc prezidenta paustā, Saeimai ir jāgūst pārliecība, ka tās rīcībā ir pārbaudīti fakti par attiecīgo personu, kā arī jābūt pilnīgai skaidrībai, kā šis lēmums turpmāk kalpos Latvijas sabiedrības interesēm.
"No publiski pieejamiem likuma izstrādes materiāliem ir gūstams tikai daļējs priekšstats par lietas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, kā arī procedūru, kādā likums tika pieņemts, kādi fakti Saeimas atbildīgajā komisijā tika pārbaudīti un kāds būs sabiedrības ieguvums no likuma," norāda Valsts prezidents, piebilstot, ka publiskajā informācijā nav rodami būtiski vai neatliekami apstākļi, kas pamatotu šāda lēmuma pieņemšanu steidzamības kārtībā. Līdz ar to Rinkēvičs aicina parlamentu rūpīgi apsvērt pašu kārtību, kādā tiek pieņemti šādi individuālie likumi, un izvērtēt, vai tos maz vajadzētu skatīt steidzamības kārtībā bez neatliekama un pamatota iemesla.
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Kā ziņots, Saeimas steidzamais lēmums piešķirt pilsonību Višvanatai izpelnījies asu sabiedrības, politiķu un zinātnieku kritiku. Vairāki Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi un pētnieki, publiski norādījuši, ka viņiem nav izdevies atrast Višvanatas minētās zinātniskās publikācijas, turklāt izskanējušas aizdomas par iesniegto dokumentu patiesumu. Pētnieki arī pamanījuši aizdomīgas izmaiņas zinātnieces mājaslapā, kur 2018. gada publikācijās pēkšņi parādījušies dati no 2026. gada, radot aizdomas par rezultātu falsifikāciju.
Ņemot vērā, ka Višvanatu pilsonības saņemšanai par ieguldījumu mākslīgā intelekta izpētē aktīvi virzīja LZA prezidents Ivars Kalviņš, daļa zinātnieku pieprasījusi viņa atkāpšanos no amata. Tikmēr pats Kalviņš savu vainu nesaskata.
Reaģējot uz skandālu, publicists Lato Lapsa vērsies Valsts policijā ar iesniegumu par iespējamu krāpšanu un nepatiesu ziņu sniegšanu valsts iestādēm, savukārt "Nacionālā apvienība" pieprasījusi pilnībā pārskatīt pilsonības piešķiršanas kārtību par īpašiem nopelniem. Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija pēc saņemtajiem iebildumiem solījusi šo jautājumu vērtēt atkārtoti.