Vērienīgs projekts Latvijā izraisa nesaskaņas ar Igauniju: vietējie bažījas par pārmaiņām
Ziemeļlatvijā top vērienīgs vēja parks, taču tā būvniecība rada neapmierinātību kaimiņvalstī Igaunijā. Kamēr Latvija cer uz ekonomiskiem ieguvumiem un jaunu enerģijas jaudu, igauņi satraucas par smago transportu, ietekmi uz vidi un arvien lielāku vēja parku skaitu pierobežā, raksta Igaunijas sabiedriskais medijs.
Latvijas un Igaunijas pierobežā saasinājušās domstarpības saistībā ar Lodes hibrīdo vēja parku, kuru būvē Latvijas pusē. Vērienīgais projekts paredz 18 vēja turbīnu un elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas izbūvi, taču tā īstenošana rada arvien lielākas bažas tuvējās Igaunijas apdzīvotajās vietās.
Īpaši neapmierināti ir Mulgu pašvaldības iedzīvotāji, jo būvniecības laikā paredzēts ievērojami palielināt kravas transporta plūsmu caur līdz šim mierīgo Penujas ciemu.
Dienā līdz 100 kravas automašīnu
Nākamo sešu mēnešu laikā caur Penujas ciemu varētu pārvietoties aptuveni 100 lielas kravas automašīnas dienā. Tās pārvadās smiltis un granti, kas nepieciešama vēja parka būvniecībai.
Ceļš, kas sākotnēji bija paredzēts galvenokārt tūrisma vajadzībām, tagad arvien vairāk tiek izmantots būvniecības transportam. Lai gan uzstādītas jaunas ātruma ierobežojuma zīmes un autovadītāji cenšas ievērot piesardzību, intensīvā satiksme rada papildu slodzi vietējiem iedzīvotājiem.
Penujas iedzīvotāja Reta Paju atzīst, ka attiecības ar projekta attīstītāju ir labas, tomēr ne visi vietējie iedzīvotāji ir apmierināti ar notiekošo.
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“Daži iedzīvotāji, protams, iebilst, bet, tā kā mums nebija teikšanas par lēmumu būvēt vēja parku, mums tas jāpieņem,” viņa sacīja.
Mulgu pašvaldība centās apstrīdēt projektu Latvijas tiesā, taču zaudēja, jo Igaunijas pašvaldībai nebija juridisku iespēju pārsūdzēt Latvijā pieņemto lēmumu.
Latvija cer uz miljonu vērtu ieguvumu reģionam
Lodes hibrīdparku būvē uzņēmums “Utilitas Wind”. Projekta kopējās izmaksas sasniedz aptuveni 200 miljonus eiro.
Latvijas Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvis Einārs Cilinskis norādījis, ka projekts sniegs ekonomiskus ieguvumus arī vietējiem iedzīvotājiem.
Plānots, ka pašvaldībai un vietējiem iedzīvotājiem kopumā varētu novirzīt līdz 300 000 eiro gadā. Tas, pēc ministrijas pārstāvja teiktā, veicinātu reģionālo attīstību un ļautu vietējiem iedzīvotājiem gūt labumu no jaunās enerģētikas infrastruktūras.
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Paredzēts, ka vēja parks sāks ražot elektroenerģiju aptuveni gada laikā, savukārt pilnībā projektu plānots pabeigt 2028. gada pirmajā pusgadā.
Vēja parks būs saistīts ar Igaunijas un Latvijas elektrotīklu
Lodes projekts ir pirmais vēja parks, kas tiek būvēts tieši uz Latvijas un Igaunijas robežas. Tā atrašanās vieta lielā mērā izvēlēta saistībā ar trešo elektroenerģijas savienojumu starp abām valstīm.
“Utilitas Group” izpilddirektors Prīts Koits norādījis, ka projektā paredzētas 18 vēja turbīnas un elektroenerģijas uzkrāšanas sistēma, kas spēj nodrošināt 60 megavatu jaudu četras stundas.
Šāda sistēma ļaus uzkrāt elektroenerģiju un nodot to tīklā atbilstoši pieprasījumam. Elektroenerģija varēs plūst abos virzienos atkarībā no tā, kurā valstī konkrētajā brīdī būs lielāks pieprasījums.
Uzņēmums cer nākotnē uzbūvēt vēl četras vēja turbīnas arī Igaunijas pusē.
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Igaunijā bažījas: apkārtnē varētu būt pārāk daudz vēja parku
Tomēr vietējo pašvaldību bažas neaprobežojas tikai ar Lodes projektu. Igaunijas pusē tiek apsvērta arī citu vēja parku būvniecība, kas kopā varētu būtiski mainīt pierobežas ainavu un palielināt slodzi uz apkārtējo vidi.
Mulgu pašvaldības mērs Imre Jagomē norādījis, ka viņa pašvaldībā apsvērtas astoņas iespējamās vēja turbīnu atrašanās vietas. Vēl divi projekti tiek plānoti kaimiņos esošajā Sārdes pašvaldībā, bet Latvijas pusē attīstība paredzēta arī Ipiķu apkārtnē.
“Acīmredzot, šajā apgabalā ir pārāk daudz vēja parku,” uzsvēris Jagomē.
Ar pašvaldības atbalstu bezpeļņas organizācija “Looduse ja Inimeste Eest” veic vides izpēti. Tiek pētīta iespējamā ietekme uz putniem, sikspārņiem un ekoloģisko līdzsvaru.
Elektroenerģija 110 000 mājsaimniecību
Neraugoties uz domstarpībām, projekta mērogs ir ievērojams. Paredzēts, ka Lodes hibrīdparks saražos pietiekami daudz elektroenerģijas, lai nodrošinātu aptuveni 110 000 mājsaimniecību gada patēriņu.
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Tādējādi projekts varētu kļūt par nozīmīgu atjaunīgās enerģijas avotu reģionā. Taču pierobežas iedzīvotāju bažas liecina, ka līdzās enerģētikas attīstībai arvien svarīgāks kļūst jautājums par to, kā sadzīvot ar lieliem infrastruktūras projektiem un kā ņemt vērā arī kaimiņvalsts iedzīvotāju intereses.