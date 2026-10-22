Zemgales ar senlatviešu receptēm gatavojas iekarot ārvalstu tūristu uzmanību
2026. gada 13. un 14. oktobrī Zemgalē norisinājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizēta inspekcijas vizīte Latvijas ienākošā tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuras laikā dalībnieki iepazina reģiona gastronomiskā tūrisma piedāvājumu un izvērtēja tā potenciālu starptautiskajos tirgos.
Vizītes mērķis bija veicināt izpratni par Zemgales gastronomiskā tūrisma iespējām, stiprināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un sekmēt jaunu tūrisma piedāvājumu iekļaušanu ārvalstu ceļotājiem paredzētajās programmās. Vienlaikus dalībniekiem bija iespēja iepazīt un novērtēt Zemgales tūrisma sadarbības tīkla izveidoto tūrisma produktu “No senlatviešu receptēm līdz muižkungu galdam”.
Vizītes dalībnieki īpaši atzinīgi novērtēja iespēju iepazīt Zemgales kultūras mantojumu un gastronomiskās tradīcijas vienotā tūrisma pieredzē. Šāds piedāvājums atbilst starptautiskā tūrisma tirgus interesei par autentiskiem, daudzveidīgiem un vietējā kultūrā balstītiem ceļojumu piedzīvojumiem. Kultūras un gastronomijas apvienojums sniedz iespēju veidot augstas pievienotās vērtības tūrisma produktus, stiprinot Zemgales konkurētspēju ārvalstu tirgos.
Inspekcijas vizītes laikā iegūtā pieredze un nodibinātie kontakti veido priekšnoteikumus jaunu tūrisma maršrutu un programmu izstrādei, kas varētu piesaistīt vairāk ārvalstu viesu un veicināt ilgāku tūristu uzturēšanos reģionā. Vienlaikus vizīte aktualizēja kvalitatīva, ilgtspējīga un starptautiskā tirgus prasībām atbilstoša tūrisma piedāvājuma attīstības nozīmi.
Pasākuma otrajā dienā Bauskas, Jelgavas un Dobeles tūrisma informācijas centru pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar jaunumiem un tūrisma attīstības aktualitātēm savos novados, kā arī atbildēja uz tūrisma operatoru jautājumiem par piedāvājuma iekļaušanu ceļojumu programmās.
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Inspekcijas vizīte bija nozīmīgs solis Zemgales kā daudzveidīga un pievilcīga tūrisma galamērķa popularizēšanā, veicinot vietējo tūrisma uzņēmēju sadarbību ar ienākošā tūrisma operatoriem un radot jaunas iespējas reģiona tūrisma produktu eksportam.
Pasākums īstenots projekta “Tūrisma produktu attīstības programma” (identifikācijas Nr. 1.2.3.6/1/23/I/001) ietvaros.