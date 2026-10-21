Velosipēdists pie Pilsētas kanāla.
Sabiedrība
Šodien 14:36
Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Laika prognoze ceturtdienai
Ceturtdien Latvijā mākoņi daļēji segs debesis, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.
Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no +2 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +11 grādiem Kurzemes piekrastē. Dienā gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +9 grādi naktī un +13 grādi pēcpusdienā.