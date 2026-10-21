Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Laika prognoze ceturtdienai
Foto: LETA
Velosipēdists pie Pilsētas kanāla.
Sabiedrība

Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Laika prognoze ceturtdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ceturtdien Latvijā mākoņi daļēji segs debesis, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.

Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Laika prognoze ce...

Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no +2 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +11 grādiem Kurzemes piekrastē. Dienā gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem.

Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +9 grādi naktī un +13 grādi pēcpusdienā.

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