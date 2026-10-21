Pēc pārmetumiem par attieksmi pret Saeimas darbinieci ierosināta ētikas lieta pret Judinu
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien atbalstīja deputātu ētikas kodeksa lietas ierosināšanu pret Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Andreju Judinu (JV), kuram tiek pārmesta iespējama neatbilstoša attieksme pret kādu Saeimas darbinieci.
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns (ZZS) informēja, ka komisija saņēmusi deputātes Lindas Liepiņas (LPV) iesniegumu par iespējamu Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu. Iesniegums balstīts uz Saeimas darbinieces iesniegumā pausto informāciju.
Komisijā izvērtās diskusijas par to, vai jautājums skatāms atklātā vai slēgtā sēdē. Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) pauda, ka iesniegumā ietverta sensitīva informācija un personas dati, tādēļ sēdei būtu jābūt slēgtai.
Savukārt Judins neuzskatīja, ka sēde jāaizvada slēgti, vienlaikus aicinot neizpaust darbinieces personas datus. Deputāts apgalvoja, ka viņam izteiktās apsūdzības ir nepierādītas un viņš saskata mēģinājumus bez pierādījumiem kaitēt viņa reputācijai.
Liepiņa komisijas sēdē klāstīja, ka viņa ir tikai saņēmusi un tālāk nodevusi informāciju par iespējamo situāciju, bet klāt nav bijusi. Deputāte pauda viedokli, ka, vērtējot iesniegumu, neizbēgami būs jāpieskaras sensitīvai informācijai, tostarp personas datiem.
Vucāns informēja, ka darbinieces advokāts lūdzis nodrošināt, lai netiktu izplatīta informācija par iesaistīto darbinieci un netiktu traucēta viņas privātā dzīve.
Judina partijas biedrs, deputāts Edmunds Jurēvics (JV) norādīja, ka pirmā informācija par iespējamo incidentu publiski parādījās Liepiņas sociālo tīklu ierakstos. Viņš uzsvēra, ka pašlaik notiek Saeimas administrācijas izvērtējums un iespējamais pārkāpums vēl nav konstatēts, tādēļ nevajadzētu priekšlaikus izdarīt secinājumus.
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Arī deputāts Atis Švinka (P) pauda, ka jautājumu iespējams skatīt atklāti, neizpaužot informāciju par konkrēto darbinieci.
Judins komisijas sēdē atkārtoti uzsvēra, ka pašlaik situāciju vērtē atbildīgās valsts institūcijas un būtu jāgaida to secinājumi. Viņš norādīja, ka pārmestajā rīcībā savu vainu nesaskata. "Es saprotu, ka cilvēkam informācija, kuru sniedzu, nebija patīkama," sacīja Judins, komentējot notikušo.
Deputāts vērtēja, ka situācijas risināšanas vietā notikusi viņa publiska apsūdzēšana, pamatojoties uz politiskiem motīviem.
Komisijas sēdes noslēgumā deputātu vairākums atbalstīja ētikas kodeksa lietas ierosināšanu. Tāpat deputāti vienojās, ka turpmāk šis strīds skatāms slēgti.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā opozīcijas deputāte Liepiņa publiski paziņoja par iespējamu Judina vardarbīgu izturēšanos pret Saeimas darbinieci. Savukārt Judins aģentūrai LETA kategoriski noliedza pārmetumus par vardarbību, mobingu un bosingu, uzsverot, ka viņš tikai kritizējis darbinieci par zemu darba kvalitāti.
Saeimas administrācija iepriekš informēja, ka ir saņēmusi darbinieces iesniegumu un veic tajā norādīto apstākļu pārbaudi. Līdz izvērtējuma noslēgumam administrācija atturas izdarīt secinājumus par iesaistīto personu rīcību.