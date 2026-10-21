Neticams skats Jēkabpilī: iereibis BMW vadītājs pa pilsētu vizina cilvēku uz automašīnas jumta
Šonakt Jēkabpilī aizturēts iereibis autovadītājs, kurš uz automašīnas "BMW" jumta vizināja cilvēku, informēja Valsts policijā.
Braucošu automašīnu, uz kuras jumta bija cilvēks, policisti fiksēja īsi pēc pusnakts. Automašīna nogriezās pa kreisi uz Varoņu ielu un pie aizliedzošā luksofora signāla turpināja ceļu Madonas ielas virzienā.
Policisti dienesta transportlīdzeklim ieslēdza bākugunis un devās apturēt automašīnu. Piebraucot pie "BMW", likumsargi paspēja pamanīt, ka vadītājs pārsēžas pasažiera sēdeklī, bet persona, kura bija uz automašīnas jumta, nolēca un palika blakus spēkratam.
Likumsargi uzrunāja automašīnas vadītāju, aicinot viņu uzrādīt vadītāja apliecību, uz ko viņš atbildēja, ka apliecības nav, jo tā likumā noteiktajā kārtībā ir atņemta. Likumsargi pajautāja, vai vīrietis ir lietojis alkoholiskos dzērienus, uz ko viņš atbildēja apstiprinoši. Veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatēts, ka viņš atradies 1,09 promiļu reibumā.
Pret jaunieti sākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē un bez tiesībām. Savukārt administratīvo pārkāpumu procesi sākti par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, un par tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies, proti, viņš atradās uz transportlīdzekļa jumta, turoties pie virsbūves.